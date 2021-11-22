Чукотка и Магаданская область лидируют по уровню зарплаты в РФ в 2021 году

В России как минимум каждый десятый работник в 13 регионах получает более 100 тысяч рублей в месяц. А лидерами по доле высокооплачиваемых специалистов стали северные территории — Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, согласно результатам исследования, с августа 2020 года по август 2021 года 8,8% сотрудников получали зарплату в размере более 100 тысяч рублей. При этом отмечается, что за 12 месяцев число высокооплачиваемых работников выросло на 0,9%. На Чукотке ежемесячные выплаты в более чем 100 тысяч рублей получает свыше 46% сотрудников, в Ямало-Ненецком автономном округе этот показатель составляет 40,5%, а в Магаданской области — 32,1%. В пятёрку лидеров также вошли Ненецкий автономный округ и Москва, где порядка 30% работников можно считать высокооплачиваемыми.

Однако более 70% регионов не могут похвастаться большим числом людей с высокой зарплатой. Так, в 11 субъектах только менее 1,5% сотрудников получают более 100 тысяч рублей, а ещё в 10 доля таких кадров находится в диапазоне от 1,5% до 2%. В конце рейтинга расположились Калмыкия (1,2%), Дагестан (1,3%), Ингушетия (1,3%), Ивановская область (1,3%) и Чечня (1,3%).

Отмечается, что лидерами по числу низкооплачиваемых работников являются Дагестан и Чечня, где доля людей, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, составляет 27,5%. Третий результат у Северной Осетии (27,4%).