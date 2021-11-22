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Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Махачкале

По данным Лайфа, из-под завалов дома спасатели достали женщину, двух мужчин и мальчика. Несовершеннолетнего госпитализировали.

22 ноября, 12:50

Скриншот видео © VK / "Мой Дербент 24"

Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Махачкале. Видео © VK / "Мой Дербент 24"

В Махачкале при взрыве бытового газа в частном доме пострадали четыре человека. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, детонация произошла в здании на проспекте Амет-Хана Султана. На записях, снятых очевидцами, видно, что после взрыва в доме начался сильный пожар. Как уточнил источник, на данный момент спасатели занимаются разбором завалов, из-под обломков уже извлекли женщину, двух мужчин и мальчика, которого доставили в ожоговый центр. Информация об их состоянии не уточняется. Не исключено, что под завалами может находиться девочка.

Взрыв прогремел около дворца президента Сомали, погиб известный журналист

Взрыв прогремел около дворца президента Сомали, погиб известный журналист

Ранее Лайф рассказывал, что мужчина погиб из-за взрыва боеприпаса на полигоне под Астраханью. Он вместе с товарищем пробрался на закрытую территорию, чтобы собрать металлолом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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