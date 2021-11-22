Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Махачкале

По нашим данным, детонация произошла в здании на проспекте Амет-Хана Султана. На записях, снятых очевидцами, видно, что после взрыва в доме начался сильный пожар. Как уточнил источник, на данный момент спасатели занимаются разбором завалов, из-под обломков уже извлекли женщину, двух мужчин и мальчика, которого доставили в ожоговый центр. Информация об их состоянии не уточняется. Не исключено, что под завалами может находиться девочка.