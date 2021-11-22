Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Махачкале
По данным Лайфа, из-под завалов дома спасатели достали женщину, двух мужчин и мальчика. Несовершеннолетнего госпитализировали.
Скриншот видео © VK / "Мой Дербент 24"
Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Махачкале. Видео © VK / "Мой Дербент 24"
В Махачкале при взрыве бытового газа в частном доме пострадали четыре человека. Об этом Лайфу сообщил источник.
По нашим данным, детонация произошла в здании на проспекте Амет-Хана Султана. На записях, снятых очевидцами, видно, что после взрыва в доме начался сильный пожар. Как уточнил источник, на данный момент спасатели занимаются разбором завалов, из-под обломков уже извлекли женщину, двух мужчин и мальчика, которого доставили в ожоговый центр. Информация об их состоянии не уточняется. Не исключено, что под завалами может находиться девочка.
Ранее Лайф рассказывал, что мужчина погиб из-за взрыва боеприпаса на полигоне под Астраханью. Он вместе с товарищем пробрался на закрытую территорию, чтобы собрать металлолом.
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