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Улыбнитесь, вас снимают: Актриса случайно нашла скрытую камеру в женском туалете в здании ГИТИСа

Всё произошло в блоке, который арендует Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Личность любителя подглядывать пока не установлена.

22 ноября, 12:46
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Москве в здании ГИТИСа на Академика Пилюгина актриса сделала неприятное открытие во время посещения уборной. Девушка обнаружила скрытую видеокамеру под раковиной в женском туалете, причём под устройство была поставлена дополнительная урна. Сам прибор был расположен так, что "глазок" направлялся прямо на унитаз.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, инцидент произошёл в блоке, который арендует Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Девушка решила помыть руки и увидела прибор с мигающими лампочками, от которого шли провода к камере. Она была прикреплена скотчем к ободку мусорной корзины.

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Девушка не стала самостоятельно доставать прибор и позвала на помощь коллегу. По данным источника, именно его подозревают в установке устройства, поскольку в тот момент он вёл себя подозрительно — потрогал провода от прибора и никому ничего не объяснил. О вопиющем шпионаже было доложено директору учреждения, в итоге приехали полицейские.

Правоохранители изъяли прибор вместе с аккумулятором и неким передатчиком сигнала. Личность любителя подглядывать пока не установлена.

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Ранее Лайф рассказывал, как найти скрытую камеру в съёмной квартире или отеле с помощью смартфона. Эксперты предупреждают: скрытые камеры могут быть установлены там, где вы бы не подумали. Например, в съёмной комнате. Обнаружить их сложно, но можно.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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