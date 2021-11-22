В Москве в здании ГИТИСа на Академика Пилюгина актриса сделала неприятное открытие во время посещения уборной. Девушка обнаружила скрытую видеокамеру под раковиной в женском туалете, причём под устройство была поставлена дополнительная урна. Сам прибор был расположен так, что "глазок" направлялся прямо на унитаз.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, инцидент произошёл в блоке, который арендует Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Девушка решила помыть руки и увидела прибор с мигающими лампочками, от которого шли провода к камере. Она была прикреплена скотчем к ободку мусорной корзины.

Девушка не стала самостоятельно доставать прибор и позвала на помощь коллегу. По данным источника, именно его подозревают в установке устройства, поскольку в тот момент он вёл себя подозрительно — потрогал провода от прибора и никому ничего не объяснил. О вопиющем шпионаже было доложено директору учреждения, в итоге приехали полицейские.

Правоохранители изъяли прибор вместе с аккумулятором и неким передатчиком сигнала. Личность любителя подглядывать пока не установлена.