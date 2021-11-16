В Красноярске девушка нашла скрытую камеру в съёмной квартире, но вопросов больше к ней самой

Жительница Красноярска обнаружила в съёмной однокомнатной квартире скрытую камеру, установленную хозяином, чтобы следить за жильцами. На кадрах ролика, выложенного в "Тиктоке" её подругой Алиной Бондаревой, видно спрятанное в вентиляции устройство.

Видео © TikTok / abondarevaa1

Вот эта камера, прицеплена на гвоздике. Видите, проводки идут. Вот тебе и квартиру сняли Голос из видео

Видео © TikTok / abondarevaa1

Алина рассказала, что камеру они обнаружили случайно. Квартиросъёмщица отдыхала на кухне с подругами, и Бондарева вспомнила, что ранее видела в "Тиктоке" ролик про скрытую камеру. Девушки в шутку решили проверить скрытые точки и нашли жучок. Устройство было спрятано за вентиляционной решёткой и снимало кухню, гостиную и кровать.

Мы просто сидели дома с подругами пили чай, и я рассказала о том, что видела в "Тиктоке", как девушка говорила, что она в съёмной квартире нашла скрытую камеру. И я пошутила: "Может, у тебя тоже есть, давай проверим". И вот чисто случайно и нашли Алина Бондарева

Скриншот © TikTok / abondarevaa1

В МВД Лайфу рассказали, что девушка уже обратилась к правоохранителям. Стражи порядка изъяли камеру и отправили её на экспертизу. По предварительной версии, сигнал с устройства мог транслироваться в Сеть.

Вчера вечером жительница Октябрьского района обратилась с заявлением, что она обнаружила скрытую камеру в съёмной квартире, которая, возможно, ведёт трансляцию. По прибытии на место сотрудников полиции данный факт подтвердился, камера была изъята и отправлена на экспертизу. По данному факту проводится проверка Пресс-служба МВД

У полиции будут вопросы не только к хозяйке квартиры, но и к самой Алине. Нужно будет ещё доказать, что камеру установила не она. У девушки довольно сомнительная репутация, о чём она сама сообщает на своей странице в "Тиктоке".