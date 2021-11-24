Немецкая партия "Зелёных" осудила новые санкции США против "Северного потока – 2"
Примечательно, что она выступает против реализации проекта российского газопровода.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Германская партия "Союз-90"/"Зелёные" считает неприемлемыми новые американские санкции в отношении газопровода "Северный поток — 2". Там по-прежнему считают, что решение прокладывать его было ошибочным, но это не дело Вашингтона.
"Новые санкции США неприемлемы даже для противников "Северного потока - 2", — заявил во вторник эксперт "зеленых" по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур агентству Reuters.
Он подчеркнул, что партия всегда выступала против реализации трубопровода, но сейчас не понимает, как эти санкции могут помочь налаживанию дружбы между ФРГ и США.
"Именно мы, "зелёные", которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной. Трубопровод был и остаётся ошибочным германским решением, но не американским решением", – заявил Нурипур.
Лайф напоминает, что Минфин США ввёл санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком – 2".
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