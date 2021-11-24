Немецкая партия "Зелёных" осудила новые санкции США против "Северного потока – 2"

Германская партия "Союз-90"/"Зелёные" считает неприемлемыми новые американские санкции в отношении газопровода "Северный поток — 2". Там по-прежнему считают, что решение прокладывать его было ошибочным, но это не дело Вашингтона.

"Новые санкции США неприемлемы даже для противников "Северного потока - 2", — заявил во вторник эксперт "зеленых" по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур агентству Reuters.

Он подчеркнул, что партия всегда выступала против реализации трубопровода, но сейчас не понимает, как эти санкции могут помочь налаживанию дружбы между ФРГ и США.