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Протаранившему людей на параде в Висконсине грозит пожизненное заключение

Количество жертв выросло до шести человек: в больнице скончался ребёнок, сбитый Бруксом.

23 ноября, 23:43

Кадр из видео © Twitter / TaylorLumpkinTV

Прокуратура в США предъявила обвинения в умышленном убийстве по шести пунктам Даррелу Бруксу, который сбил людей на рождественском параде в Висконсине. Как уточняется, ему теперь грозит пожизненное заключение, причём по каждому из пунктов.

Суд постановил, что Брукс может быть отпущен на время разбирательства под залог в пять миллионов долларов. Следующее заседание назначено на 14 января 2022 года. Как пишет ABC, водитель внедорожника намеренно направлял его из стороны в сторону, будто направляя на людей.

Количество жертв увеличилось до шести человек: в больнице скончался ребёнок. По последним данным, пострадало 65 человек.

Паника и крики: Появилось видео тарана толпы на рождественском параде в Висконсине

Паника и крики: Появилось видео тарана толпы на рождественском параде в Висконсине

Лайф рассказывал, 21 ноября внедорожник въехал в участников рождественского парада в Уокешо, штат Висконсин. Затем водитель пытался скрыться от сотрудников полиции. По мнению правоохранителей, он действовал в одиночку и не был связан с террористическими или экстремистскими организациями.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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