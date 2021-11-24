Протаранившему людей на параде в Висконсине грозит пожизненное заключение

Прокуратура в США предъявила обвинения в умышленном убийстве по шести пунктам Даррелу Бруксу, который сбил людей на рождественском параде в Висконсине. Как уточняется, ему теперь грозит пожизненное заключение, причём по каждому из пунктов.

Суд постановил, что Брукс может быть отпущен на время разбирательства под залог в пять миллионов долларов. Следующее заседание назначено на 14 января 2022 года. Как пишет ABC, водитель внедорожника намеренно направлял его из стороны в сторону, будто направляя на людей.

Количество жертв увеличилось до шести человек: в больнице скончался ребёнок. По последним данным, пострадало 65 человек.