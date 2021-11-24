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В Турции микроавтобус столкнулся с эвакуатором, пострадало больше 10 человек

Есть ли среди них иностранцы, в том числе российские туристы, пока не ясно. В обстоятельствах ЧП разбирается полиция.

23 ноября, 23:45
<p>Фото © <a href="https://www.haberturk.com/sanliurfa-da-cekici-minibuse-carpti-yaralilar-var-haberler-3262312" target="_blank" rel="noopener noreferrer">haberturk.com</a></p>

Фото © haberturk.com

На востоке Турции по меньшей мере 14 человек пострадали в результате столкновения грузового эвакуатора с микроавтобусом. Как сообщает телеканал Habertürk, это случилось в провинции Шанлыурфа, на трассе, соединяющей города Шанлыурфа и Акчакале.

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По предварительным данным, эвакуатор протаранил микроавтобус сзади, в результате чего они оба улетели с трассы. Среди пострадавших есть дети, все они госпитализированы. Есть ли среди пострадавших иностранцы, в том числе россияне, пока неизвестно.

Лайф рассказывал, что несколько дней назад семеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье. Транспортное средство перевернулось на повороте после того, как водитель не справился с управлением.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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