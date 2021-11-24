В Турции микроавтобус столкнулся с эвакуатором, пострадало больше 10 человек
Есть ли среди них иностранцы, в том числе российские туристы, пока не ясно. В обстоятельствах ЧП разбирается полиция.
Фото © haberturk.com
На востоке Турции по меньшей мере 14 человек пострадали в результате столкновения грузового эвакуатора с микроавтобусом. Как сообщает телеканал Habertürk, это случилось в провинции Шанлыурфа, на трассе, соединяющей города Шанлыурфа и Акчакале.
По предварительным данным, эвакуатор протаранил микроавтобус сзади, в результате чего они оба улетели с трассы. Среди пострадавших есть дети, все они госпитализированы. Есть ли среди пострадавших иностранцы, в том числе россияне, пока неизвестно.
Лайф рассказывал, что несколько дней назад семеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье. Транспортное средство перевернулось на повороте после того, как водитель не справился с управлением.
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