В Турции микроавтобус столкнулся с эвакуатором, пострадало больше 10 человек

На востоке Турции по меньшей мере 14 человек пострадали в результате столкновения грузового эвакуатора с микроавтобусом. Как сообщает телеканал Habertürk, это случилось в провинции Шанлыурфа, на трассе, соединяющей города Шанлыурфа и Акчакале.

По предварительным данным, эвакуатор протаранил микроавтобус сзади, в результате чего они оба улетели с трассы. Среди пострадавших есть дети, все они госпитализированы. Есть ли среди пострадавших иностранцы, в том числе россияне, пока неизвестно.