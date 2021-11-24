Власти Крыма не планировали и не планируют ставить вопрос о получении воды от Украины, сказал первый вице-спикер регионального парламента Ефим Фикс. Так он прокомментировал заявления украинских политиков о намерении построить дамбу, чтобы заблокировать саму возможность направления воды на полуостров.

"Пусть продолжают строить препятствия и сражаться с ветряными мельницами. Мы не ставили, не ставим и никогда не будем ставить вопрос, чтобы открыть Северо-Крымский канал и получить воду с Украины. Пусть эта вода останется им, если эти негодяи перещеголяли в своём варварстве даже нацистов", — сказал РИА "Новости" Фикс.

Он отметил, что вопроса подачи воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, начиная с 2015 года, для Крыма не существует. Даже в самые засушливые годы полуостров с достоинством вышел из ситуации, находил решение.

"В том числе природа нам помогла в этой истории. Пусть киевские власти живут со своей водой. Придёт время, и они ответят за все свои преступления против крымчан", — сказал Фикс.

На Украине ранее вице-премьер Ирина Верещук заявила, что возобновление подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу запрещено и невозможно. Она отметила, что Киев сделает так, чтобы "не было даже шансов на то, чтобы вода появилась", и более того, Украина намерена достроить дамбу для сдерживания воды по каналу в Крым.

Как сообщал Лайф, в Крыму намерены привлечь к ответственности организаторов водной блокады полуострова. Сложена концепция иска и идёт работа по установке суммы ущерба. Дело будет доведено до конца, заявили в парламенте республики.