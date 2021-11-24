"Пусть останется им": В Крыму исключили возможность получения воды с Украины
В республиканском парламенте отметили, что на российском полуострове уже наши способы обходиться своими силами.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Власти Крыма не планировали и не планируют ставить вопрос о получении воды от Украины, сказал первый вице-спикер регионального парламента Ефим Фикс. Так он прокомментировал заявления украинских политиков о намерении построить дамбу, чтобы заблокировать саму возможность направления воды на полуостров.
"Пусть продолжают строить препятствия и сражаться с ветряными мельницами. Мы не ставили, не ставим и никогда не будем ставить вопрос, чтобы открыть Северо-Крымский канал и получить воду с Украины. Пусть эта вода останется им, если эти негодяи перещеголяли в своём варварстве даже нацистов", — сказал РИА "Новости" Фикс.
Он отметил, что вопроса подачи воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, начиная с 2015 года, для Крыма не существует. Даже в самые засушливые годы полуостров с достоинством вышел из ситуации, находил решение.
"В том числе природа нам помогла в этой истории. Пусть киевские власти живут со своей водой. Придёт время, и они ответят за все свои преступления против крымчан", — сказал Фикс.
На Украине ранее вице-премьер Ирина Верещук заявила, что возобновление подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу запрещено и невозможно. Она отметила, что Киев сделает так, чтобы "не было даже шансов на то, чтобы вода появилась", и более того, Украина намерена достроить дамбу для сдерживания воды по каналу в Крым.
Как сообщал Лайф, в Крыму намерены привлечь к ответственности организаторов водной блокады полуострова. Сложена концепция иска и идёт работа по установке суммы ущерба. Дело будет доведено до конца, заявили в парламенте республики.
Напомним, прежде до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. в Крыму отказались от помощи Украины в вопросе снятия водной блокады. Власти региона опасаются, что вода из Незалежной может быть отравлена или её подача вновь прекратится.
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