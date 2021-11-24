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"Очень эмоциональное утро": Жена Малафеева на фоне сообщений о разводе прослезилась в прямом эфире

Вероятно, решение Вячеслава разорвать брак уже застало её на спортивных соревнованиях за рубежом.

24 ноября, 01:44

Жена Малафеева на фоне сообщений о разводе прослезилась в прямом эфире. Видео © Instagram / malafeeva_ekaterina

Супруга бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева появилась в социальных сетях после долгого "офлайна". Екатерина со слезами рассказала о соревнованиях, которые проходят в ЮАР, и своём состоянии перед их стартом. Своими переживаниями с подписчиками она поделилась на фоне решения супруга развестись с ней, но эту тему прямо не затронула.

"Очень эмоциональное утро, семья меня поздравила, пожелала удачи на моём старте. Ещё раз зарядилась поддержкой близких. Этот старт — он для меня какой-то сумасшедший во всех его проявлениях", сказала Екатерина со слезами на глазах.

Кто именно оказал ей поддержку, она не уточнила. Судя по странице в "Инстаграме", Вячеслав сейчас находится в Санкт-Петербурге и проводит время с детьми.

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Ранее Лайф рассказывал, что Малафеев объявил о разводе после интрижки с Айзой. Бывшая жена рэпера Гуфа призналась, что жалеет о флирте, который мог стать причиной разлада футболиста с женой.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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