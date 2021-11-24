Жена Малафеева на фоне сообщений о разводе прослезилась в прямом эфире. Видео © Instagram / malafeeva_ekaterina

Супруга бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева появилась в социальных сетях после долгого "офлайна". Екатерина со слезами рассказала о соревнованиях, которые проходят в ЮАР, и своём состоянии перед их стартом. Своими переживаниями с подписчиками она поделилась на фоне решения супруга развестись с ней, но эту тему прямо не затронула.

"Очень эмоциональное утро, семья меня поздравила, пожелала удачи на моём старте. Ещё раз зарядилась поддержкой близких. Этот старт — он для меня какой-то сумасшедший во всех его проявлениях", — сказала Екатерина со слезами на глазах.

Кто именно оказал ей поддержку, она не уточнила. Судя по странице в "Инстаграме", Вячеслав сейчас находится в Санкт-Петербурге и проводит время с детьми.