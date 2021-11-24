38-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала о том, что ей разбил сердце белорусский футболист Валентин Белькевич. Певица призналась, что, выйдя за него замуж, хоть и была уже в группе, известной на всю страну, тем не менее оставалась крайне стеснительной и наивной.

"Я выходила из роддома, будучи женой капитана сильнейшей команды, обеспеченного человека, с дерматиновой розовой сумочкой в руках, на которой был нарисован плюшевый мишка. Я настолько была дитём!" — вспоминает Седокова в эфире YouTube-шоу "Вместе".

Экс-солистка говорит, что "перед принцем ты встретишь 38 дураков, которые тебя искалечат. Потому что ты ничего не понимаешь, ты наивная дурочка". Седокова вспоминает, что первый супруг цинично пользовался доверчивостью девчонки. Ведь он был старше её на десять лет и позволял себе крутить романы на стороне. Не останавливало плейбоя и пополнение в семействе.

"Я с этой сумкой, с ребёнком и мужем, который уже переспал с половиной страны, имел обильные сексуальные контакты", — вспоминает себя Седокова.

Сейчас певица утверждает, что после нескольких неудачных браков счастлива с Янисом Тиммой, который младше её на девять лет. Она признаётся, что понимает сейчас, как бы жизнь ни была невероятно ярка, эмоциональна, с мегакрутыми приключениями, но настоящее чувство она узнала только сейчас.