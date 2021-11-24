Автомобиль актёра Игоря Скляра в Санкт-Петербурге протаранила Audi, за рулём которой находилась девушка без водительских прав. По словам её супруга Юрия, девушка только ходит в автошколу.

Как пишет 78.ru, дама решила порулить, когда владельца авто долго не было. Вероятно, она хотела переставить автомобиль, но перепутала педали, резко сдала назад и на дороге протаранила автомобиль актёра.

"Она сама в панике и сама в шоке. Нет у неё прав, она сейчас только ходит в автошколу. Я ей говорил, что она не создана для вождения", — отметил Юрий.