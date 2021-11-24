"Не создана для вождения": ДТП с актёром Игорем Скляром устроила девушка без водительских прав
Артист сразу после аварии заявил, что мужчина за рулём просто не мог совершить такой манёвр, и оказался прав.
Кадр из видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер онлайн | СПб / Евгений Майоров
Автомобиль актёра Игоря Скляра в Санкт-Петербурге протаранила Audi, за рулём которой находилась девушка без водительских прав. По словам её супруга Юрия, девушка только ходит в автошколу.
Как пишет 78.ru, дама решила порулить, когда владельца авто долго не было. Вероятно, она хотела переставить автомобиль, но перепутала педали, резко сдала назад и на дороге протаранила автомобиль актёра.
"Она сама в панике и сама в шоке. Нет у неё прав, она сейчас только ходит в автошколу. Я ей говорил, что она не создана для вождения", — отметил Юрий.
Лайф напоминает, что актёр Игорь Скляр, попав в ДТП, сразу предположил, что за рулём влетевшей в его авто машины была девушка. Он объяснил это тем, что "мужчины просто не умеют так водить".
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