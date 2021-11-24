Автоэксперт Васильев посоветовал, как определить поддельную "незамерзайку"

Эксперт добавил, что можно попробовать определить подделку по отсутствию резкого химического запаха, однако этот критерий неоднозначен. Сейчас производители делают качественный продукт без запаха, но стоит он недёшево. Опасность подделки заключается в наличии в составе метилового спирта, который является сильным ядом. Если такой попадёт в организм (например, в виде аэрозоля) даже в небольших дозах, он может вызвать головную боль, слабость, недомогание и даже расстройство зрения вплоть до временной слепоты. К сожалению, отличить метиловый спирт от этилового в бытовых условиях невозможно. Поэтому следует ориентироваться главным образом на стоимость и точку продажи, делает вывод автоэксперт.