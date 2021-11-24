Автоэксперт Васильев посоветовал, как определить поддельную "незамерзайку"
В её составе может оказаться метиловый спирт, который является сильным ядом. При попадании в организм он может вызвать даже слепоту.
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Единственный способ не купить опасную поддельную жидкость для омывания лобового стекла — тщательно выбирать место её приобретения, убеждён автомобильный эксперт Егор Васильев. Идти за ней следует в магазины автозапчастей, крупные сетевые супермаркеты и дилерские центры.
"Конечно, если вы покупаете странную немаркированную жидкость синего цвета на обочине дороги за 150–200 рублей, то это гарантированно поддельная жидкость, опасная для вашего здоровья", — рассказал агентству "Прайм" Васильев.
Эксперт добавил, что можно попробовать определить подделку по отсутствию резкого химического запаха, однако этот критерий неоднозначен. Сейчас производители делают качественный продукт без запаха, но стоит он недёшево. Опасность подделки заключается в наличии в составе метилового спирта, который является сильным ядом. Если такой попадёт в организм (например, в виде аэрозоля) даже в небольших дозах, он может вызвать головную боль, слабость, недомогание и даже расстройство зрения вплоть до временной слепоты. К сожалению, отличить метиловый спирт от этилового в бытовых условиях невозможно. Поэтому следует ориентироваться главным образом на стоимость и точку продажи, делает вывод автоэксперт.
Ранее Лайф сообщал, что автоэксперт Васильев перечислил нарушения ПДД, которые неизбежно приводят к ДТП. Он отметил, что вождение машины требует трезвой и профессиональной оценки ситуации.
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