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Диггеры на Сахалине наткнулись на японскую шахту и ищут там императорский клад

Искатели преодолели только половину пути — выработка имеет крутой уклон и глубину около 50 метров. Группе не хватило верёвки для полноценного спуска.

24 ноября, 00:59
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWmgZvDPIFi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sakhalin.digger.club</a></p>

Фото © Instagram / sakhalin.digger.club

Исследователи подземных объектов на Сахалине наткнулись на заброшенную шахту в лесу. Диггеры обнаружили рядом с провалом фрагменты старого кабеля и сгнившие брёвна деревянной крепи. Они уверены, что это старинная японская штольня.

"Нет сомнений, что эта выработка японская, примерно 1930-40х годов. Изучив все доступные карты, мы не нашли ни на одной из них отметки об этом ходе", — пишут исследователи на своей странице в "Инстаграме" диггер-клуба.

Исследователи нашли это место раньше, но решили вернуться, когда грунт подмёрзнет. И вот подходящий момент настал. Однако не хватило 25-метровой верёвки для спуска. Искатели преодолели половину пути — выработка имеет крутой уклон и глубину около 50 метров. У диггеров есть надежда, что в шахте спрятан клад с японским императорским золотом.

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Ранее Лайф рассказывал, что сталкеры пожарили шашлыки и поплавали на лодках в недостроенном омском метро. Компания пробралась через забор, спустилась по стене, а потом через вентиляцию попала в подземку.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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