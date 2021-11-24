Диггеры на Сахалине наткнулись на японскую шахту и ищут там императорский клад

Исследователи подземных объектов на Сахалине наткнулись на заброшенную шахту в лесу. Диггеры обнаружили рядом с провалом фрагменты старого кабеля и сгнившие брёвна деревянной крепи. Они уверены, что это старинная японская штольня.

"Нет сомнений, что эта выработка японская, примерно 1930-40х годов. Изучив все доступные карты, мы не нашли ни на одной из них отметки об этом ходе", — пишут исследователи на своей странице в "Инстаграме" диггер-клуба.

Исследователи нашли это место раньше, но решили вернуться, когда грунт подмёрзнет. И вот подходящий момент настал. Однако не хватило 25-метровой верёвки для спуска. Искатели преодолели половину пути — выработка имеет крутой уклон и глубину около 50 метров. У диггеров есть надежда, что в шахте спрятан клад с японским императорским золотом.