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В Хабаровске задержан иностранец, который перечислял деньги террористам

Также были установлены четыре его соотечественника, которые знали о преступлении и не сообщили о нём в правоохранительные органы.

24 ноября, 00:26

Фото © Pexels

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Хабаровске 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик, причастного к финансированию террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*.

"Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю задержан 26-летний выходец одной из среднеазиатских республик, причастный к совершению преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности)", — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ РФ по Хабаровскому краю.

Отмечается, что мужчина добровольно переводил деньги на нужды одного из вооружённых формирований, входящего в структуру "ан-Нусры". Также были установлены четыре его соотечественника из числа близкого окружения, которые знали о преступлении и не сообщили о нём в правоохранительные органы. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 205.6 ("Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое достоверно известным сведениям предусмотренное статьей 205.1 УК РФ").

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Ранее Лайф сообщал, что ФСБ указала на "украинский след" в подготовке подростком нападения на школу в Казани. Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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