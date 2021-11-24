В Хабаровске задержан иностранец, который перечислял деньги террористам

Отмечается, что мужчина добровольно переводил деньги на нужды одного из вооружённых формирований, входящего в структуру "ан-Нусры". Также были установлены четыре его соотечественника из числа близкого окружения, которые знали о преступлении и не сообщили о нём в правоохранительные органы. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 205.6 ("Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое достоверно известным сведениям предусмотренное статьей 205.1 УК РФ").