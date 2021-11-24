"Американцы это обсуждают": Климкин пригрозил России "адскими санкциями" Запада
По мнению бывшего министра, страну могут отключить от межбанковской системы SWIFT и ограничить импорт нефти.
Павел Климкин. Фото © ТАСС / Zuma
Запад должен ввести "адские" санкции против Москвы в случае начала боевых действий на Украине. С таким призывом выступил бывший глава МИД этой страны Павел Климкин.
"Адские санкции или не адские — для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет. Будет ли отключён SWIFT или ограничен импорт нефти? По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают", — пишет Климкин в статье для "Обозревателя".
Экс-министр уверен, что власти России поймали некий кураж на фоне ряда внешнеполитических побед. Это якобы может подтолкнуть Москву к вторжению на Украину. Однако Климкин уверен, что США и Евросоюз "работают на опережение" и готовят жёсткие ответные меры.
Лайф напоминает, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны.
Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. Даже в Киеве опровергли данные о наращивании российских войск у границы. Там заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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