Рубль опять попал в число двадцати самых популярных валют

Российский рубль по итогам октября вновь оказался в числе самых популярных валют. С одной стороны, на него пришлось лишь 0,2 процента в международных расчетах, но с другой, этот показатель немного вырос. Это следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT.

Как сообщает РИА "Новости", впервые с 2016 года в топ-20 самых популярных валют рубль оказался в июле и августе. Тогда его доля в расчётах составила 0,18 процента. В сентябре российская валюта выпала из рейтинга, а теперь опять вернулась, укрепив позицию.

Глава управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин пояснил, что сказалось сразу несколько факторов. В их числе рост цен на сырьевые товары, положение рубля на пространстве Евразийского экономического союза.

"Рубль по-прежнему остаётся основной региональной валютой на пространстве ЕАЭС. Кроме того, в рубле сейчас одна из самых высоких реальных процентных ставок по сравнению с большинством других ключевых валют", — пояснил Карпунин.

Первое же место среди самых популярных валют стабильно занимает доллар (39,16%), за ним следуют евро (38,07%) и фунт стерлингов (6,41%).