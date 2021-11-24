Новую систему ПВО России решили построить на единстве С-500 и С-550

Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 не придёт на смену ЗРС С-500 "Прометей", а будет дополнять её в новой системе противоракетной и противокосмической обороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству страны.

"ЗРС С-550 не придёт на замену С-500, потому что она не совершеннее своей предшественницы. По сути, она является её несколько облегчённой версией. Перед новой системой будут стоять несколько другие боевые задачи, чем у "Прометея". И силовые методы воздействия на угрожающие объекты тоже будут отличаться", — приводит агентство слова собеседника.

Он рассказал, что ЗРС С-500 и С-550 в рамках единой платформы новой системы ПВО будут прикрывать стратегические объекты страны от гиперзвуковых целей. Эти системы, по словам источника, "будут отрабатывать абсолютно все имеющиеся сегодня цели".

Собеседник агентства не считает, что такая новая система ПВО станет реанимацией советской, но при её формировании учтут несколько её нереализованных концепций.