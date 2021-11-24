Медик рассказала о пяти способах разрушить своё тело после 50 лет

Употребление малого количества овощей, недосып, слабые физические нагрузки, малоподвижный образ жизни и одиночество могут разрушить ваше тело после 50 лет. Такие факторы риска для людей в возрасте перечислила доктор медицинских наук Меган Мешер-Кокс.

В беседе с порталом Eat This! Not that! она рассказала, что всё это актуально на протяжении всей жизни, но после определённого возраста внимание здоровью нужно уделять усиленное.

Есть мало фруктов и овощей.

Чтобы тело медленнее старело важно ежедневно добавлять в свой рацион порцию фруктов и овощей. Они содержат богатый набор антиоксидантных и противовоспалительных веществ.

"Овощи и фрукты богаты антиоксидантами, которые противодействуют окислительному стрессу, который приводит к старению", – говорит Мешер-Кокс.

Не высыпаться.

Здоровый сон помогает телу отдыхать и восстанавливаться. Это, подчёркивает Кокс, очень важно для физического и эмоционального здоровья.

"Старайтесь спать по 8 часов каждую ночь. Мы не можем восполнить недостаток сна, поэтому особенно важно, чтобы ваше тело регулярно спало на протяжении всей жизни. С возрастом наш режим сна меняется, поэтому у нас меньше качественного глубокого сна", – говорит медик.

Недостаточное количество упражнений

Для поддержания тела в хорошей форме необходимо уделять физическим упражнениям хотя бы 30 минут в день. Это поможет избавится от болей в суставах, замедлить старение.

"Упражнения - отличный способ сохранить чувство молодости, а также улучшить физиологического функционирование вашего тела", – подчёркивает Мешер-Кокс.

Малоподвижный образ жизни.

Сидячая работа или малоподвижный образ жизни в целом является фактором сокращения продолжительности жизни. По словам медика, несистемные занятия спортом не могут компенсировать долгого лежания на диване.

Одиночество.

Одинокие люди, по мнению специалиста, гораздо чаще страдают от различных заболеваний. А вот общение с семьей и друзьями позволяет поддерживать организм здоровым, уверена Мешер-Кокс.

"Глубокие отношения не только делают вашу жизнь богаче, но и полезны для вашего здоровья", – заявляет специалист.