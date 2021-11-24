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Медик рассказала о пяти способах разрушить своё тело после 50 лет

К этому возрасту начинают сказываться последствия нездорового образа жизни, и пора брать себя в руки.

24 ноября, 02:23

Фото © Pixabay

Употребление малого количества овощей, недосып, слабые физические нагрузки, малоподвижный образ жизни и одиночество могут разрушить ваше тело после 50 лет. Такие факторы риска для людей в возрасте перечислила доктор медицинских наук Меган Мешер-Кокс.

В беседе с порталом Eat This! Not that! она рассказала, что всё это актуально на протяжении всей жизни, но после определённого возраста внимание здоровью нужно уделять усиленное.

  • Есть мало фруктов и овощей.

Чтобы тело медленнее старело важно ежедневно добавлять в свой рацион порцию фруктов и овощей. Они содержат богатый набор антиоксидантных и противовоспалительных веществ.

"Овощи и фрукты богаты антиоксидантами, которые противодействуют окислительному стрессу, который приводит к старению", – говорит Мешер-Кокс.

  • Не высыпаться.

Здоровый сон помогает телу отдыхать и восстанавливаться. Это, подчёркивает Кокс, очень важно для физического и эмоционального здоровья.

"Старайтесь спать по 8 часов каждую ночь. Мы не можем восполнить недостаток сна, поэтому особенно важно, чтобы ваше тело регулярно спало на протяжении всей жизни. С возрастом наш режим сна меняется, поэтому у нас меньше качественного глубокого сна", – говорит медик.

  • Недостаточное количество упражнений

Для поддержания тела в хорошей форме необходимо уделять физическим упражнениям хотя бы 30 минут в день. Это поможет избавится от болей в суставах, замедлить старение.

"Упражнения - отличный способ сохранить чувство молодости, а также улучшить физиологического функционирование вашего тела", – подчёркивает Мешер-Кокс.

  • Малоподвижный образ жизни.

Сидячая работа или малоподвижный образ жизни в целом является фактором сокращения продолжительности жизни. По словам медика, несистемные занятия спортом не могут компенсировать долгого лежания на диване.

  • Одиночество.

Одинокие люди, по мнению специалиста, гораздо чаще страдают от различных заболеваний. А вот общение с семьей и друзьями позволяет поддерживать организм здоровым, уверена Мешер-Кокс.

"Глубокие отношения не только делают вашу жизнь богаче, но и полезны для вашего здоровья", – заявляет специалист.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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