Гинцбург не исключил, что подростков тоже придётся ревакцинировать
Учёный отметил, что сейчас больше актуален вопрос с самим запуском прививочной кампании для несовершеннолетних.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Схема вакцинации подростков от коронавируса может стать такой же, как и в случае со взрослыми, то есть может потребоваться ревакцинация. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Это надо будет смотреть. Сейчас их нужно провакцинировать, а потом думать, как часто ревакцинировать. По всей видимости, никакой разницы со взрослыми не должно быть", — приводит ТАСС слова Гинцбурга.
Напомним, что вакцина для подростков "Спутник М" близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст. Буква М означает, что препарат разработан для маленьких пациентов. Как ранее писал Лайф, прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Эпидемиолог Александр Горелов призвал первыми вакцинировать от коронавируса детей с хроническими болезнями.
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