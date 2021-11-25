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Гинцбург не исключил, что подростков тоже придётся ревакцинировать

Учёный отметил, что сейчас больше актуален вопрос с самим запуском прививочной кампании для несовершеннолетних.

25 ноября, 02:09
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Схема вакцинации подростков от коронавируса может стать такой же, как и в случае со взрослыми, то есть может потребоваться ревакцинация. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Это надо будет смотреть. Сейчас их нужно провакцинировать, а потом думать, как часто ревакцинировать. По всей видимости, никакой разницы со взрослыми не должно быть", — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Минздрав: Вакцина для подростков "Спутник М" показала высокую безопасность

Минздрав: Вакцина для подростков "Спутник М" показала высокую безопасность

Напомним, что вакцина для подростков "Спутник М" близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст. Буква М означает, что препарат разработан для маленьких пациентов. Как ранее писал Лайф, прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Эпидемиолог Александр Горелов призвал первыми вакцинировать от коронавируса детей с хроническими болезнями.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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