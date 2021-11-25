Гинцбург не исключил, что подростков тоже придётся ревакцинировать

Схема вакцинации подростков от коронавируса может стать такой же, как и в случае со взрослыми, то есть может потребоваться ревакцинация. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Это надо будет смотреть. Сейчас их нужно провакцинировать, а потом думать, как часто ревакцинировать. По всей видимости, никакой разницы со взрослыми не должно быть", — приводит ТАСС слова Гинцбурга.