В Совфеде предложили выдавать QR-коды индивидуально людям с антителами

Заслуженный врач РФ, член Комитета по социальной политике Совета Федерации Владимир Круглый предлагает на фоне массовой ввести и индивидуальную выдачу QR-кодов. Их можно было бы выписывать для тех, у кого сформировались антитела к коронавирусу.

"Мне кажется, что нужно всё-таки дать возможность главному санитарному врачу региона выдавать более индивидуально эти QR-коды, например на основании того, что у человека есть антитела", — приводит ТАСС слова Круглого.

Он отметил, что бывают разные ситуации. Например, человек переболел ковидом, не обращаясь к врачу, и теперь ему не рекомендуют прививаться из-за высокого уровня антител. Сейчас QR-код он получить не сможет. Или человек переехал в другой регион и есть сложности с формальностями в выдаче ему кода.

По мнению Круглого, в подобных случаях можно было бы дать возможность гражданам обращаться за QR-кодами индивидуально. Например, в Роспотребнадзор с результатом анализа на антитела.