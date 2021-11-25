В Совфеде предложили выдавать QR-коды индивидуально людям с антителами
По мнению парламентария, нужно учитывать и частные ситуации. Например, когда человек переболел без обращения к врачу.
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Заслуженный врач РФ, член Комитета по социальной политике Совета Федерации Владимир Круглый предлагает на фоне массовой ввести и индивидуальную выдачу QR-кодов. Их можно было бы выписывать для тех, у кого сформировались антитела к коронавирусу.
"Мне кажется, что нужно всё-таки дать возможность главному санитарному врачу региона выдавать более индивидуально эти QR-коды, например на основании того, что у человека есть антитела", — приводит ТАСС слова Круглого.
Он отметил, что бывают разные ситуации. Например, человек переболел ковидом, не обращаясь к врачу, и теперь ему не рекомендуют прививаться из-за высокого уровня антител. Сейчас QR-код он получить не сможет. Или человек переехал в другой регион и есть сложности с формальностями в выдаче ему кода.
По мнению Круглого, в подобных случаях можно было бы дать возможность гражданам обращаться за QR-кодами индивидуально. Например, в Роспотребнадзор с результатом анализа на антитела.
Ранее Лайф сообщал, что премьер Михаил Мишустин подумает над выдачей QR-кодов непривитым, переболевшим ковидом в лёгкой форме. С соответствующим предложением выступил губернатор Амурской области Василий Орлов. По его мнению, данную инициативу следует закрепить на федеральном уровне.
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