"Роскосмос" уточнил, когда россияне смогут полетать на Crew Dragon
Сейчас госкорпорация занимается согласованием нюансов с правительством, а также идёт обсуждение состава экипажей.
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Российские космонавты смогут начать полёты на космических кораблях Crew Dragon, а американские астронавты на "Союзах" не раньше осени 2022 года. Об этом сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.
"Если нам удастся согласовать все необходимые документы, перекрёстные полёты самое раннее могут начаться осенью 2022 года. Не исключено, что экипаж будет уточняться дальше", — отметил Крикалёв в беседе с ТАСС.
Сейчас госкорпорация занимается вопросами согласования с правительством и обсуждает состав экипажей. К полёту на "Союзе МС-22" (МКС-68) пока выбраны Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.
А ранее Лайф рассказывал, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин оценил надёжность кораблей Crew Dragon. Тогда он заявил, что SpaceX наработала достаточный опыт, чтобы можно было отправлять на её кораблях и представителей наших экипажей.
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