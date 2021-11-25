Американские ВВС отработали нанесение тактического ядерного авиаудара
Истребители бросали авиабомбы B61-3 и B61-4 без заряда "в целях проверки возможностей".
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Военно-воздушные силы США провели в штате Невада учебное бомбометание с применением невооружённых ядерных авиабомб. В учениях были задействованы истребители F-15E Strike Eagle.
Как отмечается, они несли невооружённые тактические авиабомбы B61-3 и B61-4. Самолёты вылетали с авиабазы Неллис. Бомбометание проходило на полигоне Тонопа в Неваде "в целях проверки возможностей F-15E по доставке к цели тактического ядерного оружия серии B61".
Ранее Лайф рассказывал, что глава Минобороны Сергей Шойгу заявил об отработке Штатами варианта применения ядерного оружия против РФ.
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