Американские ВВС отработали нанесение тактического ядерного авиаудара

Военно-воздушные силы США провели в штате Невада учебное бомбометание с применением невооружённых ядерных авиабомб. В учениях были задействованы истребители F-15E Strike Eagle.

Как отмечается, они несли невооружённые тактические авиабомбы B61-3 и B61-4. Самолёты вылетали с авиабазы Неллис. Бомбометание проходило на полигоне Тонопа в Неваде "в целях проверки возможностей F-15E по доставке к цели тактического ядерного оружия серии B61".