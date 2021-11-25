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Американские ВВС отработали нанесение тактического ядерного авиаудара

Истребители бросали авиабомбы B61-3 и B61-4 без заряда "в целях проверки возможностей".

24 ноября, 23:39
<p>Фото © <a href="https://www.airforce-technology.com/news/f-15e-participate-in-dca-nucwsep-iteration/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">airforce-technology.com</a></p>

Фото © airforce-technology.com

Военно-воздушные силы США провели в штате Невада учебное бомбометание с применением невооружённых ядерных авиабомб. В учениях были задействованы истребители F-15E Strike Eagle.

Как отмечается, они несли невооружённые тактические авиабомбы B61-3 и B61-4. Самолёты вылетали с авиабазы Неллис. Бомбометание проходило на полигоне Тонопа в Неваде "в целях проверки возможностей F-15E по доставке к цели тактического ядерного оружия серии B61".

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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