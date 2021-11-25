Автоэксперт Сажин дал советы по вождению во время изменчивой погоды

Во время изменчивой погоды в период так называемого предзимья водителям следует проявлять особенную осторожность. Несколько советов им дал автоэксперт Владимир Сажин.

"Заморозки имеют место быть, и дорога немножко такая, блестит, есть небольшие признаки гололеда, соответственно, когда выезжаешь на дорогу, нужно соблюдать меры безопасности. Лучше ездить аккуратно, дистанция, и не совершать каких-либо резких маневров. Классика, о которой говорили неоднократно", - пояснил Сажин в беседе с телеканалом "Звезда".

Он напомним, что во время предзимья погода носит изменчивый характер: на дорогах может оказаться как мокрый снег, так и лужи. А ночное и утреннее похолодание приводит к гололёду и росту числу аварий.