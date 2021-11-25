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Захарова заявила, что США давно знали о масштабной деятельности украинских хакеров

Жертвами кибервымогателей стали около двух тысяч человек в 71 стране, включая сами Штаты. Пострадали компании также в Великобритании, Франции и других государствах.

24 ноября, 22:57

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

В Америке знали о масштабной деятельности хакеров с Украины в Европе и США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что на фоне этого Вашингтон не стеснялся заявлять о киберугрозе только со стороны российских граждан.

"За прошлый месяц Европол и Евроюст провели целую серию операций по поимке и аресту хакерских групп. Русские хакеры? Ну, наконец-то. Но нет, сюрприз: они все оказались украинцами", отметила Захарова в своём Telegram-канале.

Она подчёркивает, что Вашингтон знал об украинских хакерах, поскольку в операциях Европола принимали участие сотрудники ФБР. Группировки вели преступную деятельность как минимум с 2019 года. Жертвами кибервымогателей стали около двух тысяч человек в 71 стране, включая США. Пострадали компании в Штатах, Великобритании, Франции и других западных странах. Совокупный ущерб от действий злоумышленников составил 120 млн долларов.

"Норвежцы уверены, что именно пойманные злоумышленники ответственны за атаку на учреждения промышленного гиганта Norsk Hydro в США и Европе", добавила Захарова.

Она удивлена тем, что реакция Запада на выявление хакеров с Украины отсутствует.

"Где угрозы санкций за то, что Киев "много лет не борется с IT-преступлениями, предположительно, осуществляемыми с национальной территории при попустительстве национальных спецслужб?" задала риторический вопрос Захарова.

Отметим, что операция Европола по ликвидации группировки, о которой идёт речь, произошла примерно месяц назад. В общей сложности было арестовано 12 человек.

CNN: Хакеры взломали 9 компаний ради доступа к данным военных подрядчиков США

CNN: Хакеры взломали 9 компаний ради доступа к данным военных подрядчиков США

А ранее Лайф рассказывал, что хакеры взломали электронную почту ФБР. Речь идёт о внешней учётной записи, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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