В Америке знали о масштабной деятельности хакеров с Украины в Европе и США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что на фоне этого Вашингтон не стеснялся заявлять о киберугрозе только со стороны российских граждан.

"За прошлый месяц Европол и Евроюст провели целую серию операций по поимке и аресту хакерских групп. Русские хакеры? Ну, наконец-то. Но нет, сюрприз: они все оказались украинцами", — отметила Захарова в своём Telegram-канале.

Она подчёркивает, что Вашингтон знал об украинских хакерах, поскольку в операциях Европола принимали участие сотрудники ФБР. Группировки вели преступную деятельность как минимум с 2019 года. Жертвами кибервымогателей стали около двух тысяч человек в 71 стране, включая США. Пострадали компании в Штатах, Великобритании, Франции и других западных странах. Совокупный ущерб от действий злоумышленников составил 120 млн долларов.

"Норвежцы уверены, что именно пойманные злоумышленники ответственны за атаку на учреждения промышленного гиганта Norsk Hydro в США и Европе", — добавила Захарова.

Она удивлена тем, что реакция Запада на выявление хакеров с Украины отсутствует.

"Где угрозы санкций за то, что Киев "много лет не борется с IT-преступлениями, предположительно, осуществляемыми с национальной территории при попустительстве национальных спецслужб?" — задала риторический вопрос Захарова.

Отметим, что операция Европола по ликвидации группировки, о которой идёт речь, произошла примерно месяц назад. В общей сложности было арестовано 12 человек.