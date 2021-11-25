Полицейские в Свердловской области задержали бывшего заключённого, который едва не лишил жизни своего знакомого. Мужчина привязал к его ногам верёвку, чтобы километр протащить волоком по дороге за автомобилем. Как сообщил чудом спасшийся потерпевший, за долг в 15 тысяч рублей похититель надел на него наручники, забрал телефон, банковскую карту, ключи от квартиры и паспорт.

"Всё это напоминало средневековые пытки, как в вестернах о событиях второй половины XIX века на Диком Западе. Пленнику чудом удалось избавиться от смертельной петли на ногах. Он сбежал и обратился за помощью в полицию", — сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Спасшийся уроженец Красноуральска также рассказал, что перед "прогулкой" на тросе его порезали ножом, отвезли в лес у "Муринских прудов". Оттуда и тащили, привязав за ногу. Сотрудники ГИБДД после обращения беглеца достаточно быстро нашли "коллектора". Задержанный во всём сознался и объяснил поступок тем, что, когда "примет чрезмерную дозу бормотухи, не в состоянии себя контролировать".

В отношении нижнетагильского "ковбоя" представители МВД возбудили уголовное дело по статье "разбойное нападение". Ему грозит до 10 лет тюрьмы за пытки приятеля по зоне. Пока он будет под арестом, его проверят на причастность к другим преступлениям. Ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления: последний раз его осудили в 2019 году за грабёж, освободился он из тюрьмы в январе 2021 года.