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В Калининграде девушка убила своего парня одним ударом ножа в грудь

Вину в совершении преступления 20-летняя уроженка Пермского края признала частично.

24 ноября, 12:26
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

20-летняя девушка зарезала ножом своего 23-летнего парня в Калининграде, сообщает СУ СКР по Калининградской области.

"Следственным отделом по Московскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области в отношении 20-летней уроженки Пермского края возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ)", — сказано в пресс-релизе.

По версии следствия, между сожителями произошла ссора, в ходе которой девушка один раз ударила парня в грудь кухонным ножом. Испугавшись за жизнь молодого человека, она попыталась самостоятельно оказать первую помощь, а потом позвала соседей. Однако от полученного ранения парень скончался на месте.

В Калининград молодые люди переехали в октябре текущего года из Перми. К уголовной ответственности ранее никто из них не привлекался.

Девушку задержали и предъявили обвинение в убийстве. Вину в содеянном она признала частично.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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