В Калининграде девушка убила своего парня одним ударом ножа в грудь
Вину в совершении преступления 20-летняя уроженка Пермского края признала частично.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
20-летняя девушка зарезала ножом своего 23-летнего парня в Калининграде, сообщает СУ СКР по Калининградской области.
"Следственным отделом по Московскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области в отношении 20-летней уроженки Пермского края возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ)", — сказано в пресс-релизе.
По версии следствия, между сожителями произошла ссора, в ходе которой девушка один раз ударила парня в грудь кухонным ножом. Испугавшись за жизнь молодого человека, она попыталась самостоятельно оказать первую помощь, а потом позвала соседей. Однако от полученного ранения парень скончался на месте.
В Калининград молодые люди переехали в октябре текущего года из Перми. К уголовной ответственности ранее никто из них не привлекался.
Девушку задержали и предъявили обвинение в убийстве. Вину в содеянном она признала частично.
Ранее Лайф рассказал, как житель Оренбуржья из ревности зарезал жену и задушил трёхлетнего сына. Преступником оказался 25-летний житель того же села, который, по версии следствия, из ревности совершил убийство супруги и ребёнка.
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