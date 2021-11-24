Депутат ГД Старшинов назвал доведением до маразма идею запрета указывать пол виновника ДТП
В современных мировых реалиях гендерное неравенство бежит нам навстречу, однако в этом случае надо руководствоваться здравым смыслом, добавил он.
Михаил Старшинов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов назвал инициативу о запрете указывать пол виновника ДТП путём доведения до маразма. Таким мнением парламентарий поделился в беседе с Лайфом.
"Чтобы выхолостить ту или иную идею, можно идти путём доведения до маразма. В общем, наверное, учитывая современные мировые реалии, конечно, мы можем сказать, что гендерное неравенство бежит нам навстречу. Но если будем руководствоваться здравым смыслом…" — сказал депутат.
При этом Старшинов признался, что пока не в курсе предложенной идеи.
Напомним, с идеей о том, чтобы законодательно закрепить в России запрет на указание пола виновников автомобильных аварий, выступил общественник и юрист Виталий Бородин. Он отметил, что "за рулём все одинаковы и все равны", а некоторые журналисты "недобросовестно подходят" к этой теме. Ранее эту инициативу уже поддержали депутат Госдумы Светлана Бессараб, а также актёр и шоумен Никита Джигурда. К слову, он отметил, что есть классные водители-женщины и "мужики шальные", поэтому делать какие-либо акценты не стоит.
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