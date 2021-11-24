Депутат ГД Старшинов назвал доведением до маразма идею запрета указывать пол виновника ДТП

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов назвал инициативу о запрете указывать пол виновника ДТП путём доведения до маразма. Таким мнением парламентарий поделился в беседе с Лайфом.

"Чтобы выхолостить ту или иную идею, можно идти путём доведения до маразма. В общем, наверное, учитывая современные мировые реалии, конечно, мы можем сказать, что гендерное неравенство бежит нам навстречу. Но если будем руководствоваться здравым смыслом…" — сказал депутат.