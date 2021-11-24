Митрополит Иларион призвал противников прививок посетить умирающих в красной зоне

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал противникам вакцинации от ковида "надеть комбинезончик и посетить красную зону, чтобы посмотреть, как страдают люди и в каких мучениях умирают". В интервью журналистам он отметил, что если и это не убедит антипрививочников, то у них "просто каменное сердце".

"В своей передаче обращался к противникам вакцинации, которые делают сейчас дело очень безнравственное и нечестивое, когда они отговаривают людей от прививок и тем самым обрекают их на смерть", — сказал митрополит.

Иларион добавил, что сам вакцинировался не единожды. А что касается письма российских врачей, адресованного антипрививочникам, митрополит отметил, что не читал его, но ранее уже высказывался о деятельности этих людей.

Ранее депутат Думы Федот Тумусов поддержал письмо врачей к противникам прививок. Парламентарий надеется, что, оказавшись на "экскурсии" в красных зонах, граждане задумаются и всё-таки изменят отношение к вопросу вакцинации.