Митрополит Иларион призвал противников прививок посетить умирающих в красной зоне
Те, кто отговаривает окружающих от вакцинации, обрекает людей на смерть, отметил представитель РПЦ. Сам же он прививался от ковида не единожды.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал противникам вакцинации от ковида "надеть комбинезончик и посетить красную зону, чтобы посмотреть, как страдают люди и в каких мучениях умирают". В интервью журналистам он отметил, что если и это не убедит антипрививочников, то у них "просто каменное сердце".
"В своей передаче обращался к противникам вакцинации, которые делают сейчас дело очень безнравственное и нечестивое, когда они отговаривают людей от прививок и тем самым обрекают их на смерть", — сказал митрополит.
Иларион добавил, что сам вакцинировался не единожды. А что касается письма российских врачей, адресованного антипрививочникам, митрополит отметил, что не читал его, но ранее уже высказывался о деятельности этих людей.
Ранее депутат Думы Федот Тумусов поддержал письмо врачей к противникам прививок. Парламентарий надеется, что, оказавшись на "экскурсии" в красных зонах, граждане задумаются и всё-таки изменят отношение к вопросу вакцинации.
Напомним, врачи 11 российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации. Авторы послания отмечают, что, если адресаты посетят ковидные отделения и изменят своё мнение, "меньше людей будет умирать". Адресовано оно как в целом противникам вакцинации, так и определённым людям. Среди них лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, актриса Мария Шукшина, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая и другие.
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