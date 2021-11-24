"Толкают людей на кладбище": Жириновский призвал убрать противников прививок с их "бреднями" из эфира ТВ
Лидер ЛДПР считает, что необходимо ускорить темпы вакцинации, к тому же нет никаких негативных последствий отечественных препаратов. По его словам, сейчас в РФ сложнейшая эпидобстановка.
Владимир Жириновский. Фото © Kremlin.ru
Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, комментируя открытое письмо российских врачей 11 больниц, призвал убрать противников прививок из эфира телеканалов. По его мнению, таким людям следует дома на кухне рассказывать "свои бредни".
"На месте власти я бы принял показательные меры: отменил за антигосударственную деятельность регистрацию тех партий, которые поддерживают антипрививочников, за то, что они не только не помогают спасать граждан, но и толкают людей на кладбище", — приводит РИА "Новости" слова политика.
Жириновский отметил, что сейчас в России сложнейшая эпидобстановка и это "надо прекращать". Для этого необходимо ускорить темпы вакцинации, к тому же, как подчеркнул лидер ЛДПР, у отечественных препаратов нет никаких негативных последствий.
Политик также добавил, что целый год уговаривал сделать прививку от коронавирусной инфекции лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Тот, по словам Жириновского, решился поставить укол после того, как во фракции два депутата умерли от ковида.
Ранее вирусолог Александр Лукашев высказал идею штрафовать граждан на пять тысяч рублей за отказ от вакцинации. По его словам, это нормально в сравнении с затратами на лечение одного пациента в медучреждении, которое обходится примерно в 200 тысяч рублей. Вслед за ним бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков призвал сажать антипрививочников в тюрьму. Вместе с тем СМИ писали, что Росздравнадзор поручил сообщать об антипрививочниках в СК и прокуратуру.
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