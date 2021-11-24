Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, комментируя открытое письмо российских врачей 11 больниц, призвал убрать противников прививок из эфира телеканалов. По его мнению, таким людям следует дома на кухне рассказывать "свои бредни".

"На месте власти я бы принял показательные меры: отменил за антигосударственную деятельность регистрацию тех партий, которые поддерживают антипрививочников, за то, что они не только не помогают спасать граждан, но и толкают людей на кладбище", — приводит РИА "Новости" слова политика.

Жириновский отметил, что сейчас в России сложнейшая эпидобстановка и это "надо прекращать". Для этого необходимо ускорить темпы вакцинации, к тому же, как подчеркнул лидер ЛДПР, у отечественных препаратов нет никаких негативных последствий.