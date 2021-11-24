Фильм Ефремова из "звёздной" белгородской колонии стал лауреатом всероссийского конкурса
Участие в съёмках картины приняли осуждённые, чьи статьи созвучны проблемам героев романа "Преступление и наказание". Роль Сони Мармеладовой исполнила дочь актёра Вера.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Фильм, созданный в исправительной колонии № 4 Белгородской области, занял призовое место на Всероссийском конкурсе-акции по роману Достоевского "Преступление и наказание" среди осуждённых. Участие в подведении итогов конкурса приняло УФСИН РФ региона.
Уточняется, что фильм "Евангелие от Фёдора" снят в колонии города Алексеевка. Как подтвердила Белгородская и Старооскольская епархия, участие в написании сценария принял актёр Михаил Ефремов, ранее осуждённый за ДТП. Вместе с ещё одним заключённым он стал победителем в номинации "Лучший монтаж". Они были поощрены начальником учреждения, а также получили памятный подарок.
Участие в съёмках фильма приняли те осуждённые, статьи которых созвучны проблемам героев романа "Преступление и наказание". В роли следователя Порфирия Петровича снялся сотрудник колонии Алексей Бондарев, а роль Сони Мармеладовой исполнила Вера Ефремова, прислав видеозапись со своим участием в учреждение.
Все монологи героев романа Достоевского были перенесены участниками съёмок на листы ватмана, которые располагались за видеокамерой. В настоящее время они висят на стендах библиотеки учреждения и являются напоминанием о процессе.
Ранее Лайф сообщал, что мать осуждённого за смертельное ДТП Ефремова предвидела незавидную судьбу сына. Подруга актёра Ирина Мирошниченко отметила, что незадолго до смерти женщина предчувствовала, что с Михаилом случится большая беда. При этом сама артистка призналась, что ей очень жаль коллегу.
Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров, который через несколько часов умер на больничной койке. Осенью того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.
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