Фильм Ефремова из "звёздной" белгородской колонии стал лауреатом всероссийского конкурса

Фильм, созданный в исправительной колонии № 4 Белгородской области, занял призовое место на Всероссийском конкурсе-акции по роману Достоевского "Преступление и наказание" среди осуждённых. Участие в подведении итогов конкурса приняло УФСИН РФ региона.

Уточняется, что фильм "Евангелие от Фёдора" снят в колонии города Алексеевка. Как подтвердила Белгородская и Старооскольская епархия, участие в написании сценария принял актёр Михаил Ефремов, ранее осуждённый за ДТП. Вместе с ещё одним заключённым он стал победителем в номинации "Лучший монтаж". Они были поощрены начальником учреждения, а также получили памятный подарок.

Участие в съёмках фильма приняли те осуждённые, статьи которых созвучны проблемам героев романа "Преступление и наказание". В роли следователя Порфирия Петровича снялся сотрудник колонии Алексей Бондарев, а роль Сони Мармеладовой исполнила Вера Ефремова, прислав видеозапись со своим участием в учреждение.

Все монологи героев романа Достоевского были перенесены участниками съёмок на листы ватмана, которые располагались за видеокамерой. В настоящее время они висят на стендах библиотеки учреждения и являются напоминанием о процессе.