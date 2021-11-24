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Фильм Ефремова из "звёздной" белгородской колонии стал лауреатом всероссийского конкурса

Участие в съёмках картины приняли осуждённые, чьи статьи созвучны проблемам героев романа "Преступление и наказание". Роль Сони Мармеладовой исполнила дочь актёра Вера.

24 ноября, 11:59
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда </p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Фильм, созданный в исправительной колонии № 4 Белгородской области, занял призовое место на Всероссийском конкурсе-акции по роману Достоевского "Преступление и наказание" среди осуждённых. Участие в подведении итогов конкурса приняло УФСИН РФ региона.

Российские актёры с испорченной репутацией

Российские актёры с испорченной репутацией

Уточняется, что фильм "Евангелие от Фёдора" снят в колонии города Алексеевка. Как подтвердила Белгородская и Старооскольская епархия, участие в написании сценария принял актёр Михаил Ефремов, ранее осуждённый за ДТП. Вместе с ещё одним заключённым он стал победителем в номинации "Лучший монтаж". Они были поощрены начальником учреждения, а также получили памятный подарок.

Участие в съёмках фильма приняли те осуждённые, статьи которых созвучны проблемам героев романа "Преступление и наказание". В роли следователя Порфирия Петровича снялся сотрудник колонии Алексей Бондарев, а роль Сони Мармеладовой исполнила Вера Ефремова, прислав видеозапись со своим участием в учреждение.

Мать осуждённого за смертельное ДТП Ефремова предвидела незавидную судьбу сына

Мать осуждённого за смертельное ДТП Ефремова предвидела незавидную судьбу сына

Все монологи героев романа Достоевского были перенесены участниками съёмок на листы ватмана, которые располагались за видеокамерой. В настоящее время они висят на стендах библиотеки учреждения и являются напоминанием о процессе.

Ранее Лайф сообщал, что мать осуждённого за смертельное ДТП Ефремова предвидела незавидную судьбу сына. Подруга актёра Ирина Мирошниченко отметила, что незадолго до смерти женщина предчувствовала, что с Михаилом случится большая беда. При этом сама артистка призналась, что ей очень жаль коллегу.

Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров, который через несколько часов умер на больничной койке. Осенью того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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