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Экс-депутат Думы Лысаков: Важно упоминать, пристёгнут ли был водитель при ДТП

Автоэксперт прокомментировал идею запретить указывать пол виновников аварий в сообщениях СМИ, чтобы не дискредитировать женщин.

24 ноября, 11:44

Фото © Pexels

Председатель движения автомобилистов "Свобода выбора", бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с Лайфом назвал бредом предложение запретить указывать пол виновника ДТП. По мнению эксперта, гораздо важнее упоминать в СМИ, пристёгнут ли был водитель в момент аварии.

"Это бред. Причём здесь пол? Кстати, женщины стараются аккуратнее водить. Важно вот упоминать, пристёгнут или не пристёгнут водитель при ДТП — вот это крайне важно", — сказал собеседник, отметив, что многие российские водители надеются на авось.

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Автоэксперт также упомянул социальный ролик, в котором говорилось, что из 100 погибших в ДТП 80 человек выжили бы, если бы были пристёгнуты. По словам Лысакова, подобные факты оказывают более внушительное влияние, нежели повышение штрафов.

Напомним, с идеей о том, чтобы законодательно закрепить в России запрет на указание пола виновников автомобильных аварий, выступил общественник и юрист Виталий Бородин. Он отметил, что "за рулём все одинаковы и все равны", а некоторые журналисты "недобросовестно подходят" к этой теме. Ранее эту инициативу уже поддержали депутат Госдумы Светлана Бессараб, а также актёр и шоумен Никита Джигурда. К слову, он отметил, что есть классные водители-женщины и "мужики шальные", поэтому делать какие-либо акценты не стоит.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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