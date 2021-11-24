Экс-депутат Думы Лысаков: Важно упоминать, пристёгнут ли был водитель при ДТП
Автоэксперт прокомментировал идею запретить указывать пол виновников аварий в сообщениях СМИ, чтобы не дискредитировать женщин.
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Председатель движения автомобилистов "Свобода выбора", бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с Лайфом назвал бредом предложение запретить указывать пол виновника ДТП. По мнению эксперта, гораздо важнее упоминать в СМИ, пристёгнут ли был водитель в момент аварии.
"Это бред. Причём здесь пол? Кстати, женщины стараются аккуратнее водить. Важно вот упоминать, пристёгнут или не пристёгнут водитель при ДТП — вот это крайне важно", — сказал собеседник, отметив, что многие российские водители надеются на авось.
Автоэксперт также упомянул социальный ролик, в котором говорилось, что из 100 погибших в ДТП 80 человек выжили бы, если бы были пристёгнуты. По словам Лысакова, подобные факты оказывают более внушительное влияние, нежели повышение штрафов.
Напомним, с идеей о том, чтобы законодательно закрепить в России запрет на указание пола виновников автомобильных аварий, выступил общественник и юрист Виталий Бородин. Он отметил, что "за рулём все одинаковы и все равны", а некоторые журналисты "недобросовестно подходят" к этой теме. Ранее эту инициативу уже поддержали депутат Госдумы Светлана Бессараб, а также актёр и шоумен Никита Джигурда. К слову, он отметил, что есть классные водители-женщины и "мужики шальные", поэтому делать какие-либо акценты не стоит.
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