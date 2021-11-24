Экс-депутат Думы Лысаков: Важно упоминать, пристёгнут ли был водитель при ДТП

Председатель движения автомобилистов "Свобода выбора", бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с Лайфом назвал бредом предложение запретить указывать пол виновника ДТП. По мнению эксперта, гораздо важнее упоминать в СМИ, пристёгнут ли был водитель в момент аварии.

"Это бред. Причём здесь пол? Кстати, женщины стараются аккуратнее водить. Важно вот упоминать, пристёгнут или не пристёгнут водитель при ДТП — вот это крайне важно", — сказал собеседник, отметив, что многие российские водители надеются на авось.