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Премьер Молдавии призвала парламент срочно одобрить выплату долга "Газпрому"

Постоянное бюро законодательного органа приняло этот запрос и обсудит его на заседании 24 ноября.

24 ноября, 11:32

Фото © ПАО "Газпром"

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к парламенту республики с просьбой в срочном порядке одобрить выплату "Газпрому" долга в размере 74 миллионов долларов. Об этом сказано в сообщении законодательного органа.

Отмечается, что этот запрос включён в повестку и будет обсуждаться на заседании постоянного бюро парламента 24 ноября.

"Газпром" всё ещё не получил платёж за газ от Молдавии

"Газпром" всё ещё не получил платёж за газ от Молдавии

Ранее Лайф сообщал, что Молдавия планирует попросить у "Газпрома" отсрочку по выплатам за газ на несколько дней. Никаких рациональных мотивов для прекращения поставок топлива с четверга, 25 ноября, нет, заметил вице-премьер страны Андрей Спыну.

Напомним, что в конце октября в результате затянувшихся консультаций Молдавия всё-таки договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику остались по прежнему маршруту — через территорию Украины. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что цена на российский газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубов, а позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах. 22 ноября "Газпром" предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Как пояснили в компании, молдавская сторона должна была перечислить деньги до 22 ноября 2021 года, но так и не сделала этого.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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