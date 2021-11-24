Премьер Молдавии призвала парламент срочно одобрить выплату долга "Газпрому"
Постоянное бюро законодательного органа приняло этот запрос и обсудит его на заседании 24 ноября.
Фото © ПАО "Газпром"
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к парламенту республики с просьбой в срочном порядке одобрить выплату "Газпрому" долга в размере 74 миллионов долларов. Об этом сказано в сообщении законодательного органа.
Отмечается, что этот запрос включён в повестку и будет обсуждаться на заседании постоянного бюро парламента 24 ноября.
Ранее Лайф сообщал, что Молдавия планирует попросить у "Газпрома" отсрочку по выплатам за газ на несколько дней. Никаких рациональных мотивов для прекращения поставок топлива с четверга, 25 ноября, нет, заметил вице-премьер страны Андрей Спыну.
Напомним, что в конце октября в результате затянувшихся консультаций Молдавия всё-таки договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику остались по прежнему маршруту — через территорию Украины. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что цена на российский газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубов, а позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах. 22 ноября "Газпром" предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Как пояснили в компании, молдавская сторона должна была перечислить деньги до 22 ноября 2021 года, но так и не сделала этого.
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