Премьер Молдавии призвала парламент срочно одобрить выплату долга "Газпрому"

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к парламенту республики с просьбой в срочном порядке одобрить выплату "Газпрому" долга в размере 74 миллионов долларов. Об этом сказано в сообщении законодательного органа.

Отмечается, что этот запрос включён в повестку и будет обсуждаться на заседании постоянного бюро парламента 24 ноября.