"Газпром" всё ещё не получил платёж за газ от Молдавии

"Газпром" всё ещё не получил от Молдавии денежной компенсации за поставки газа. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Текущий платёж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня", — уточнил он.