"Газпром" всё ещё не получил платёж за газ от Молдавии
Сегодня, 24 ноября, истекает 48-часовой срок после уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты.
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"Газпром" всё ещё не получил от Молдавии денежной компенсации за поставки газа. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
"Текущий платёж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня", — уточнил он.
Ранее Лайф сообщал, что Молдавия планирует попросить у "Газпрома" отсрочку по выплатам за газ на несколько дней. Никаких рациональных мотивов для прекращения поставок топлива с четверга, 25 ноября, нет, заметил вице-премьер страны Андрей Спыну.
Напомним, что в конце октября в результате затянувшихся консультаций Молдавия всё-таки договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику остались по прежнему маршруту — через территорию Украины. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что цена на российский газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубов, а позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах. 22 ноября "Газпром" предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Как пояснили в компании, молдавская сторона должна была перечислить деньги до 22 ноября 2021 года, но так и не сделала этого.
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