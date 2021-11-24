В Петербурге трёхлетняя девочка умерла после отказа родителей от госпитализации

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после трагедии в семье из Сестрорецка, где умерла трёхлетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Подробности произошедшего узнала газета "Петербургский дневник". Отмечается, что всё случилось накануне, 23 ноября. Малышке стало плохо в детском саду на Приморском шоссе — она пожаловалась на резкую боль в животе и тошноту. После осмотра врачом учреждения девочку забрал отец. По пути домой ребёнку стало хуже, и родители вызвали скорую помощь. Прибывшие медики предложили госпитализировать малышку, но получили отказ — за её состоянием мама и папа решили понаблюдать дома.

Уже через пару часов девочке стало сильно хуже. Родители вновь вызвали скорую, однако медицинские работники после реанимационных действий лишь констатировали смерть ребёнка.

Уточняется, что семья полная, на учёте не состоит. Тело малышки направили в морг для установления причин смерти, обстоятельства произошедшего выясняются.