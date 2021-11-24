Учёные из ЮФУ создали "коктейль" для восстановления после инсульта

Сочетание модуляторов активности определённых белков может иметь перспективу для "коктейльной" терапии ишемического инсульта. К такому выводу пришли учёные из Южного федерального университета (ЮФУ). Результаты исследования они опубликовали в журналах Molecular Neurobiology, Brain Research Bulletin и Brain Injury.

Как оказалось, существует две основные стратегии терапии инсульта. Среди них тромболизис, или разрушение тромба, и нейропротекция — защита клеток мозга. По словам специалистов, первый связан с опасностью кровоизлияний и эффективен лишь в первые три-шесть часов. Нейропротекторов же, которые были бы эффективны, по оценкам исследователей, на сегодняшний день нет.

"Испытаны тысячи потенциальных лекарственных препаратов, но пока не найден ни один нейропротектор для скоропомощного лечения людей, который с доказанной эффективностью мог бы защитить нейроны и ограничить распространение повреждения после инсульта", — сообщила Светлана Демьяненко, ведущий научный сотрудник лаборатории "Молекулярная нейробиология" ЮФУ.

Она отметила, что для нейропротекции перспективное направление — использование ингибиторов ферментов деацетилаз гистонов, которые могут восстанавливать работу генов. Так, "ряд неспецифических ингибиторов деацетилаз гистонов (бутирата натрия, вальпроата натрия или трихостатина A) обладает выраженным нейропротекторным действием. Однако при длительном применении неспецифические пан-ингибиторы деацетилаз гистонов вызывают побочные эффекты".

Таким образом, учёные пришли к выводу, что в результате сочетания ингибиторов деацетилаз гистонов второго и шестого типов с ингибитором протеинкиназы LIMK2 размер повреждения мозга может снизиться. Этот эффект "коктейля" связан со способностью восстанавливать активность генов и синтез белков, а также активировать белок кофилин, который необходим для перестройки цитоскелета клеток после инсульта.

Дальнейшее развитие и внедрение результатов исследований поспособствуют улучшению восстановления мозга после инсульта, снижению инвалидности, а также затрат на лечение. Данную работу поддержал Российский научный фонд.