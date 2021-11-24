В России выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает в среду федеральный оперативный штаб. Цифра считается минимальной с 16 октября. Всего с начала пандемии, по данным штаба, в стране заразилось 9 434 393 человека.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Москве — 2533 человека (это на 216 пациентов меньше, чем вчера). В Подмосковье заболело 1842 человека, а в Санкт-Петербурге — 1387. Много заболевших зафиксировано в Самарской области (1201 человек), в Краснодарском крае (830) и Нижегородской области (768). Более семисот новых случаев за сутки также выявили в Воронежской и Свердловской областях, в Красноярском крае и Крыму.