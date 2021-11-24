На Украине стоимость сала за месяц взлетела в 2,5 раза до рекордного уровня

В ноябре стоимость сала на Украине подскочила в 2,5 раза, обновив абсолютный рекорд. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Минфина Незалежной.

В начале ноября в крупных супермаркетах стоимость за килограмм сала составляла 200 гривен (примерно 560 рублей), а сейчас — 500 гривен (примерно 1400 рублей). Причиной такого взлёта ценников стал дефицит. Разведение свиней сальных пород стало очень затратным. Указывается, что на 20–40% подорожали корма зерновой и белковой групп, дефициту поспособствовали плохой урожай, экспортные ограничения, рост цен на энергоносители, проблемы с удобрениями и закрытые границы.

К тому же недёшево стоит ветеринарный уход. В общей сложности затраты на содержание собственного хозяйства увеличились на четверть. В этой связи фермеры и крупные производители пришли к выводу, что выгоднее разводить мясные породы.

Тем не менее, как сказал продавец с киевского рынка в беседе с kp.ua, сало будет востребовано — независимо от цены. По его словам, если будет дефицит, то поднимутся цены и перекроют импортом, хотя собеседник отметил, что "до последнего надеется, что импорт останется на уровне сырья для мясокомбинатов".

"Но я думаю, что дороже 300 гривен (примерно 840 рублей. — Прим. Лайфа) никто из среднестатистических покупателей сало брать не будет. Так что вряд ли будут такие цены. Максимум — 200–250 (примерно 640–700 рублей. — Прим. Лайфа) гривен за кило", — сказал продавец.