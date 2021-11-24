Последние цветы для любимой актрисы : В Москве прощаются с Ниной Руслановой
Проводить народную артистку РФ в последний путь пришли близкие и коллеги. Её похоронят на Троекуровском кладбище.
Скриншот © LIFE
В Москве проходит прощание с Ниной Руслановой. Видео © LIFE
В Центральном доме кинематографистов в Москве проходит прощание с народной артисткой РФ Ниной Руслановой. Вокруг гроба, который установили в фойе Большого зала, возложили венки и цветы, а также разместили фотографии и награды актрисы.
Проводить Русланову в последний путь пришли коллеги и близкие. Её похоронят на Троекуровском кладбище.
Напомним, вечером 21 ноября в Союзе кинематографистов сообщили, что Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни после продолжительной болезни. СМИ назвали причину смерти артистки.
Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухове под Харьковом. Первую роль в кино — Надежды в фильме "Короткие встречи" — она исполнила в 1967 году. Зрителям Русланова известна по таким картинам, как "Собачье сердце", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Дважды рождённый" и многим другим. В 1998 году Нина Русланова была удостоена звания народной артистки России.
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