Полпред президента в УрФО Якушев ушёл на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении

Полномочный представитель президента России Владимира Путина в Уральском Федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев был вынужден уйти на самоизоляцию. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на аппарат полпреда.

"В связи с выявлением случаев заражения в окружении Владимира Якушева он ушёл на самоизоляцию", — говорится в релизе.

Как уточнил собеседник агентства, полпред продолжает работать и контролировать выполнение своих поручений, только дистанционно.