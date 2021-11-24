Полпред президента в УрФО Якушев ушёл на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении
Член президиума Госсовета РФ продолжает работать и контролировать выполнение своих поручений дистанционно.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Полномочный представитель президента России Владимира Путина в Уральском Федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев был вынужден уйти на самоизоляцию. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на аппарат полпреда.
"В связи с выявлением случаев заражения в окружении Владимира Якушева он ушёл на самоизоляцию", — говорится в релизе.
Как уточнил собеседник агентства, полпред продолжает работать и контролировать выполнение своих поручений, только дистанционно.
Ранее Лайф сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов заразился ковидом. В его пресс-службе отметили, что глава региона чувствует себя нормально, симптомов заболевания почти нет.
А также мы писали, что на самоизоляции с 14 сентября находился и президент России Владимир Путин после контактов с заражёнными коронавирусом людьми из своего окружения. Вышел с неё он лишь 29 сентября. Российский лидер назвал такую меру экспериментом и раскрыл, кто заболел в его окружении. На встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом глава государства признался, что титр антител у него был высокий, что и помогло избежать болезни.
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