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Полпред президента в УрФО Якушев ушёл на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении

Член президиума Госсовета РФ продолжает работать и контролировать выполнение своих поручений дистанционно.

24 ноября, 08:25
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Полномочный представитель президента России Владимира Путина в Уральском Федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев был вынужден уйти на самоизоляцию. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на аппарат полпреда.

Губернатор Новгородской области ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса у родственника

Губернатор Новгородской области ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса у родственника

"В связи с выявлением случаев заражения в окружении Владимира Якушева он ушёл на самоизоляцию", — говорится в релизе.

Как уточнил собеседник агентства, полпред продолжает работать и контролировать выполнение своих поручений, только дистанционно.

Ранее Лайф сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов заразился ковидом. В его пресс-службе отметили, что глава региона чувствует себя нормально, симптомов заболевания почти нет.

А также мы писали, что на самоизоляции с 14 сентября находился и президент России Владимир Путин после контактов с заражёнными коронавирусом людьми из своего окружения. Вышел с неё он лишь 29 сентября. Российский лидер назвал такую меру экспериментом и раскрыл, кто заболел в его окружении. На встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом глава государства признался, что титр антител у него был высокий, что и помогло избежать болезни.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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