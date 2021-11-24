Сотни сотрудников Google выступили против обязательной вакцинации от ковида

По меньшей мере 600 сотрудников Google выступили против решения руководства об обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на документы организации.

В коллективном письме работники попросили администрацию компании отменить действующее требование и выдвинуть новое, более "инклюзивное". Они также призывают не позволять политике влиять на решение о вакцинации от CoViD-19.

Как отмечает телеканал, Google потребовал от более чем 150 тысяч сотрудников предоставить информацию о вакцинации к 3 декабря. Вице-президент компании по вопросам безопасности Крис Раков подчеркнул, что прививки — ключ к способности обеспечить безопасное возвращение в офисы для всех и свести к минимуму распространение коронавируса в сообществах. При этом добавил, что сотрудники могут отказаться от вакцинации из религиозных соображений или по медицинским показаниям, такие случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Отметим, что ранее Управление по охране труда США обязало все базирующиеся на территории страны фирмы со штатом более 100 человек провести вакцинацию сотрудников от коронавируса не позднее 4 января 2022 года.