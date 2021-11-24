Сотни сотрудников Google выступили против обязательной вакцинации от ковида
Отмечается, что компания потребовала от работников предоставить к 3 декабря информацию о наличии прививки. При этом люди могут отказаться от процедуры по некоторым причинам.
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По меньшей мере 600 сотрудников Google выступили против решения руководства об обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на документы организации.
В коллективном письме работники попросили администрацию компании отменить действующее требование и выдвинуть новое, более "инклюзивное". Они также призывают не позволять политике влиять на решение о вакцинации от CoViD-19.
Как отмечает телеканал, Google потребовал от более чем 150 тысяч сотрудников предоставить информацию о вакцинации к 3 декабря. Вице-президент компании по вопросам безопасности Крис Раков подчеркнул, что прививки — ключ к способности обеспечить безопасное возвращение в офисы для всех и свести к минимуму распространение коронавируса в сообществах. При этом добавил, что сотрудники могут отказаться от вакцинации из религиозных соображений или по медицинским показаниям, такие случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
Отметим, что ранее Управление по охране труда США обязало все базирующиеся на территории страны фирмы со штатом более 100 человек провести вакцинацию сотрудников от коронавируса не позднее 4 января 2022 года.
Ранее Лайф рассказывал, что в России могут возбудить уголовные дела на 37 противников вакцинации. Региональные подразделения Росздравнадзора выявляли их через активность в социальных сетях.
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