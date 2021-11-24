В России могут возбудить уголовные дела на 37 противников вакцинации

В прокуратуру и Следственный комитет поступила информация от региональных подразделений Росздравнадзора по поводу 37 активных противников вакцинации, теперь этим людям может грозить уголовное наказание, пишут "Известия".

Как отмечает газета, 18 человек из числа упомянутых россиян из Карелии, восемь из Ростовской области, пятеро из Вологодской, двое из Смоленской и по одному из Санкт-Петербурга, Ленобласти, Якутии и Томской области.

"Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора", — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В Росздравнадзоре уточнили, что противников вакцинации выявляют через соцсети. Особое внимание уделялось медицинским работникам, которые агитируют против прививок. Их могут привлечь к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса.