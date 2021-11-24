Кардиолог Кореневич рассказала, как без диет и спортзала сохранить сердце здоровым

Мерцательная аритмия опасна прежде всего тем, что провоцирует застой крови, в результате чего образуются тромбы. Последние являются одной из самых распространённых причин развития инфаркта. Игнорирование причин появления сердечно-сосудистых заболеваний, как показывает практика, и провоцирует опасный недуг, предупредила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

"Достаточно ходить не меньше десяти тысяч шагов каждый день. Практически в любом телефоне сегодня есть программы здоровья, которые вам помогут контролировать количество шагов. Многим людям кажется, что они много двигаются, а по факту это всего тысяча шагов в день. Нас, кардиологов, это не устраивает", — отметила Кореневич у себя на ютуб-канале.

Врач также рекомендовала как можно быстрее избавиться от вредных привычек, снизить вес до нормальных значений. Кроме того, важно очень внимательно относиться к уровню хронического стресса, контролировать холестерин. При этом не нужно сидеть на специальных диетах, достаточно сбалансированно и разнообразно питаться, ограничивая жареное, солёное и простые углеводы. Часто люди хотят снизить холестерин, просто убрав из рациона перечисленное. Для снижения же необходим "энергодефицит, который достигается благодаря снижению количества простых углеводов в рационе", рассказала врач.