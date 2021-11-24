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Кардиолог Кореневич рассказала, как без диет и спортзала сохранить сердце здоровым

Для этого, отметила врач, не нужно заниматься чем-то необычным. Многим кажется, что они и так достаточно делают для себя, но доктор в этом сомневается.

24 ноября, 04:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Мерцательная аритмия опасна прежде всего тем, что провоцирует застой крови, в результате чего образуются тромбы. Последние являются одной из самых распространённых причин развития инфаркта. Игнорирование причин появления сердечно-сосудистых заболеваний, как показывает практика, и провоцирует опасный недуг, предупредила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

"Достаточно ходить не меньше десяти тысяч шагов каждый день. Практически в любом телефоне сегодня есть программы здоровья, которые вам помогут контролировать количество шагов. Многим людям кажется, что они много двигаются, а по факту это всего тысяча шагов в день. Нас, кардиологов, это не устраивает", — отметила Кореневич у себя на ютуб-канале.

Врач также рекомендовала как можно быстрее избавиться от вредных привычек, снизить вес до нормальных значений. Кроме того, важно очень внимательно относиться к уровню хронического стресса, контролировать холестерин. При этом не нужно сидеть на специальных диетах, достаточно сбалансированно и разнообразно питаться, ограничивая жареное, солёное и простые углеводы. Часто люди хотят снизить холестерин, просто убрав из рациона перечисленное. Для снижения же необходим "энергодефицит, который достигается благодаря снижению количества простых углеводов в рационе", рассказала врач.

Кардиолог Кореневич назвала признаки грозящего инфарктом тромбоза

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Ранее Лайф писал, что британские учёные перечислили три продлевающие жизнь ежедневные привычки. Они помогут в борьбе с раком, диабетом, болезнями сердца и ожирением, замедлят старение и укрепят общее состояние здоровья.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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