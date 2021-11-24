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Пентагон изменил формат спецгруппы по отслеживанию НЛО

Её задачей будет сбор информации из разных ведомств и оценка угроз, которые могут нести загадочные объекты.

24 ноября, 04:00
<p>Кадр из видео, записанного с американского военного самолёта © Минобороны США</p>

Кадр из видео, записанного с американского военного самолёта © Минобороны США

Министерство обороны США изменило формат подведомственной специальной группы, задача которой — отслеживание данных о неопознанных летающих объектах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Новое подразделение министерства получило сложное название Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG), то есть Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам. Как отметили в Пентагоне, она будет заниматься "синхронизацией усилий министерства и других правительственных ведомств США с целью обнаружения, идентификации и установления принадлежности вызывающих интерес объектов <…>, а также оценки и смягчения любых связанных с ними угроз безопасности полётов и национальной безопасности".

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В Пентагоне заверили, что очень серьёзно относятся к сообщениям о проникновении в воздушное пространство любых объектов, в том числе неопознанных. Расследование проводится по каждому такому случаю.

Лайф рассказывал, что летом 2021 года американские разведывательные службы представили специальный доклад для Конгресса. В нём освещался вопрос о неопознанных летающих объектах, которые удалось записать на видео военным лётчикам. С 2004 года таких инцидентов было 144. Лишь в одном случае загадочный объект оказался воздушным шаром. В материалах отмечалось, что если речь идёт о технологиях вероятных противников, то летающие объекты, видео с которыми ранее было опубликовано на сайте Пентагона, могут быть угрозой безопасности США.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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