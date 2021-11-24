Пентагон изменил формат спецгруппы по отслеживанию НЛО
Её задачей будет сбор информации из разных ведомств и оценка угроз, которые могут нести загадочные объекты.
Кадр из видео, записанного с американского военного самолёта © Минобороны США
Министерство обороны США изменило формат подведомственной специальной группы, задача которой — отслеживание данных о неопознанных летающих объектах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.
Новое подразделение министерства получило сложное название Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG), то есть Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам. Как отметили в Пентагоне, она будет заниматься "синхронизацией усилий министерства и других правительственных ведомств США с целью обнаружения, идентификации и установления принадлежности вызывающих интерес объектов <…>, а также оценки и смягчения любых связанных с ними угроз безопасности полётов и национальной безопасности".
В Пентагоне заверили, что очень серьёзно относятся к сообщениям о проникновении в воздушное пространство любых объектов, в том числе неопознанных. Расследование проводится по каждому такому случаю.
Лайф рассказывал, что летом 2021 года американские разведывательные службы представили специальный доклад для Конгресса. В нём освещался вопрос о неопознанных летающих объектах, которые удалось записать на видео военным лётчикам. С 2004 года таких инцидентов было 144. Лишь в одном случае загадочный объект оказался воздушным шаром. В материалах отмечалось, что если речь идёт о технологиях вероятных противников, то летающие объекты, видео с которыми ранее было опубликовано на сайте Пентагона, могут быть угрозой безопасности США.
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