Пентагон изменил формат спецгруппы по отслеживанию НЛО

Министерство обороны США изменило формат подведомственной специальной группы, задача которой — отслеживание данных о неопознанных летающих объектах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Новое подразделение министерства получило сложное название Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG), то есть Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам. Как отметили в Пентагоне, она будет заниматься "синхронизацией усилий министерства и других правительственных ведомств США с целью обнаружения, идентификации и установления принадлежности вызывающих интерес объектов <…>, а также оценки и смягчения любых связанных с ними угроз безопасности полётов и национальной безопасности".

В Пентагоне заверили, что очень серьёзно относятся к сообщениям о проникновении в воздушное пространство любых объектов, в том числе неопознанных. Расследование проводится по каждому такому случаю.