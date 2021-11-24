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Россию не позвали: США пригласили на "Саммит за демократию" 110 делегаций

Нет среди приглашённых и Китая, а вот Тайвань среди участников значится. Не обошлось там и без Украины.

24 ноября, 03:36
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв

Вашингтон пригласил на декабрьский "Саммит за демократию" делегации 110 стран и территорий. Их список представлен на сайте Госдепартамента США. Встреча состоится в формате видеоконференции.

России и Китая среди приглашённых нет. Зато там есть Тайвань, который и Пекин, и Москва считают частью КНР. Также не позвали на встречу Турцию и Венгрию. Последняя, кстати, оказалась единственной неприглашённой страной – членом Евросоюза.

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Среди приглашённых — Украина, Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Эстония. Израиль и Ирак позвали, а Египту, ОАЭ, Катару приглашение не прислали.

Как рассказывал Лайф, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот "саммит демократий" движением к расколу мирового сообщества. Он подчеркнул, что такую линию проводят на фоне слов Джо Байдена о нежелании разделения мира на противостоящие блоки.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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