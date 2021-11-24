Вашингтон пригласил на декабрьский "Саммит за демократию" делегации 110 стран и территорий. Их список представлен на сайте Госдепартамента США. Встреча состоится в формате видеоконференции.

России и Китая среди приглашённых нет. Зато там есть Тайвань, который и Пекин, и Москва считают частью КНР. Также не позвали на встречу Турцию и Венгрию. Последняя, кстати, оказалась единственной неприглашённой страной – членом Евросоюза.

Среди приглашённых — Украина, Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Эстония. Израиль и Ирак позвали, а Египту, ОАЭ, Катару приглашение не прислали.