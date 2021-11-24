На Сахалине берег усыпало деликатесным гребешком. Видео © Instagram / fishing_island_sakhalin

Вечером 23 ноября в Анивском и Корсаковском районах Сахалинской области берег усыпало деликатесным гребешком. На полуостров накануне обрушился мощный циклон, благодаря чему тонны моллюсков оказались на суше.

Кадрами с добычей жители Сахалина стали делиться в социальных сетях. Как отмечает astv.ru, многие сетовали на то, что взяли с собой мало мешков или приехали на побережье без прицепа.

"Ближе к ночи весь берег усыпало гребешком. За полчаса набрали полный контейнер. Вместе с нами "охотились" ещё человек 30. Набивали мешки, большие вкладыши, вёдра. Кто-то вообще грузил прямо в багажник авто. От тяжести машины проседали", — говорят очевидцы.