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"За полчаса набрали контейнер": На Сахалине берег усыпало деликатесным гребешком

Местные жители бросились собирать добычу и сетовали на то, что у их автомобилей маленькие багажники.

24 ноября, 03:18

На Сахалине берег усыпало деликатесным гребешком. Видео © Instagram / fishing_island_sakhalin

Вечером 23 ноября в Анивском и Корсаковском районах Сахалинской области берег усыпало деликатесным гребешком. На полуостров накануне обрушился мощный циклон, благодаря чему тонны моллюсков оказались на суше.

Кадрами с добычей жители Сахалина стали делиться в социальных сетях. Как отмечает astv.ru, многие сетовали на то, что взяли с собой мало мешков или приехали на побережье без прицепа.

"Ближе к ночи весь берег усыпало гребешком. За полчаса набрали полный контейнер. Вместе с нами "охотились" ещё человек 30. Набивали мешки, большие вкладыши, вёдра. Кто-то вообще грузил прямо в багажник авто. От тяжести машины проседали", говорят очевидцы.

Тонны икры выбросило на берег, сахалинцы собирают её лопатами

Тонны икры выбросило на берег, сахалинцы собирают её лопатами

А ранее Лайф рассказывал, что шторм на Сахалине выбросил на побережье горы спизул. Местные жители тогда тоже принялись активно собирать необычный улов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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