"За полчаса набрали контейнер": На Сахалине берег усыпало деликатесным гребешком
Местные жители бросились собирать добычу и сетовали на то, что у их автомобилей маленькие багажники.
На Сахалине берег усыпало деликатесным гребешком. Видео © Instagram / fishing_island_sakhalin
Вечером 23 ноября в Анивском и Корсаковском районах Сахалинской области берег усыпало деликатесным гребешком. На полуостров накануне обрушился мощный циклон, благодаря чему тонны моллюсков оказались на суше.
Кадрами с добычей жители Сахалина стали делиться в социальных сетях. Как отмечает astv.ru, многие сетовали на то, что взяли с собой мало мешков или приехали на побережье без прицепа.
"Ближе к ночи весь берег усыпало гребешком. За полчаса набрали полный контейнер. Вместе с нами "охотились" ещё человек 30. Набивали мешки, большие вкладыши, вёдра. Кто-то вообще грузил прямо в багажник авто. От тяжести машины проседали", — говорят очевидцы.
А ранее Лайф рассказывал, что шторм на Сахалине выбросил на побережье горы спизул. Местные жители тогда тоже принялись активно собирать необычный улов.
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