Apple подала в суд на NSO Group из-за массовой слежки за пользователями

Американская корпорация Apple подала в суд на израильскую NSO Group и её материнскую Q Cyber Technologies, чтобы привлечь их к ответственности за слежку за пользователями. В иске представлена дополнительная информация о том, как ответчик использовал уязвимости программного обеспечения устройств и устанавливал на них троянскую программу Pegasus. Заявитель намерен добиться постоянного судебного запрета на использование израильской компанией её шпионских программ.

Осенью Apple выпустила обновления для iPhone 6 и более поздних поколений телефонов, а также всех планшетов компании, чтобы устранить уязвимости. Эти дыры в программном обеспечении позволяли получать доступ к данным на личных гаджетах, а также на компьютерах производства Apple.