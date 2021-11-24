Пьяный житель города Артём в Приморском крае угнал легковушку и влетел на ней в забор наркологического диспансера. Об этом сообщили в УМВД региона. Перед этим он пытался скрыться от полиции, что и закончилось плачевно.

Как говорится в сообщении ведомства, уходя от погони, автолюбитель не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение артемовского филиала краевого наркологического диспансера. В результате автомобиль оказался лежащим на боку.

"В салоне находился 43-летний житель Артёма с явными признаками алкогольного опьянения и не имеющий водительского удостоверения. Ранее обучения в автошколе мужчина не проходил. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения правонарушитель отказался", – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Нарушителю дали 10 суток административного ареста, вдобавок к этому приморец стал фигурантом уголовного дела. В ходе разбирательства установлено, что средство передвижения он угнал, чтобы съездить в магазин и приобрести спиртное.