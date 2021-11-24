Диетолог Лапина назвала кефир самым полезным молочным продуктом
Эксперт подчеркнула его благотворное влияние на сердечно-сосудистую и нервную систему, посоветовала употреблять каждый день.
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Кефир содержит и белки, и жиры, и микроэлементы, поэтому его можно рекомендовать как самый полезный кисломолочный продукт, убеждена диетолог Александра Лапина.
"Кефир благоприятно влияет на сердечно-сосудистую и нервную систему, также является источником кальция. Им несложно заглушить голод и улучшить обмен веществ. Он положительно влияет на кишечник, помогает при вздутии живота, ускоряет метаболизм, выводит токсины и шлаки из организма", — объяснила такую рекомендацию Лапина в беседе с РИА "Новости".
Для улучшения здоровья кефир можно пить каждый день, говорит Лапина. Она добавила, что представительницы прекрасного пола также используют кефир как составную часть диеты и в домашней косметологии, чтобы сделать, например, маску для лица и волос.
Ранее Лайф рассказывал, что шеф-повар Матвеев рассказал о способе узнать, есть ли в сыре пальмовое масло. Сейчас всё чаще на прилавках магазинов можно встретить маркировку СЗМЖ (товары с заменителями молочных жиров). Сыр же относится к продуктам БЗМЖ (без заменителей молочных жиров), подчеркнул эксперт.
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