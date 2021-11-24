Диетолог Лапина назвала кефир самым полезным молочным продуктом

Кефир содержит и белки, и жиры, и микроэлементы, поэтому его можно рекомендовать как самый полезный кисломолочный продукт, убеждена диетолог Александра Лапина.

"Кефир благоприятно влияет на сердечно-сосудистую и нервную систему, также является источником кальция. Им несложно заглушить голод и улучшить обмен веществ. Он положительно влияет на кишечник, помогает при вздутии живота, ускоряет метаболизм, выводит токсины и шлаки из организма", — объяснила такую рекомендацию Лапина в беседе с РИА "Новости".

Для улучшения здоровья кефир можно пить каждый день, говорит Лапина. Она добавила, что представительницы прекрасного пола также используют кефир как составную часть диеты и в домашней косметологии, чтобы сделать, например, маску для лица и волос.