Общественник Бородин предложил ввести запрет на указание пола виновников ДТП

Законодательно закрепить в России запрет на указание пола виновников автомобильных аварий — с такой инициативой в беседе с Лайфом выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, юрист Виталий Бородин.

"Я считаю, что сегодня не нужно разделять водителей на какие-то категории, то есть если это водитель и он имеет водительские права, то он, когда садится за руль, он водитель. И не нужно здесь разделять на мужской и женский пол", — заявил Бородин.

Общественник подчёркивает, что при поступлении дела в суд в протоколе написано именно "водитель", без указания половой принадлежности участника автомобильной аварии.

"Правильным будет внести именно поправку, потому что зачастую бывает, когда происходит ДТП и женщина за рулём, то начинают писать какие-то гадости. Другие лидеры мнений начинают преподносить: раз это женщина, значит, она не такая и т.д. У нас есть же журналисты, которые и недобросовестно к этому подходят", — резюмировал Виталий Бородин.