Гроза дорог: В России предложили ужесточить ограничения для неопытных водителей Проект "20 идей по развитию России", который создал Дмитрий Давыдов, предлагает на законодательном уровне сократить максимальный скоростной порог для начинающих шофёров. 22 ноября, 10:22 Фото © Shutterstock

Проблема большого количества нарушений водителями со стажем менее двух лет возникла ещё несколько лет назад. По статистике, в трети всех нарушений на дорогах виноваты именно они. В 2017 году для таких водителей ввели ограничения, им запрещается: буксировать другое транспортное средство;

перевозить пассажиров на мотоцикле и мопеде;

ездить без спецзнака "Начинающий водитель".

Но ожидаемого эффекта это, как показала практика, не принесло. По мнению автора проекта "20 идей по развитию России", многие начинающие водители, особенно среди молодого поколения, склонны к необдуманному лихачеству. А существующие правила не учитывают эти риски, поскольку не сдерживают впервые севших за руль автомобилистов. Поэтому предлагается пересмотреть и дополнить ограничения для них.

Отправлять переучиваться

Одна из первых мер — в дополнение к существующим штрафам — отправлять новичков переучиваться. Если произошло серьёзное нарушение или авария, начинающих водителей предлагается отправлять на курсы по переподготовке, а на это время действие их удостоверения приостанавливать. Таким образом, у автомобилистов не возникнет соблазна нарушить правила, чтобы сэкономить время или полихачить.

Похожая практика работает в США, Австралии, Канаде и ОАЭ. Там существуют так называемые ученические водительские удостоверения, которые выдаются на определённый срок. После того как этот срок истечёт и "ученик" проявил себя хорошо — не нарушал правила и соблюдал все ограничения, например перемещение в ночное время, он может получить постоянные права.

Снизить скоростной режим

Второе ограничение для новичков, которое предлагает Дмитрий Давыдов, — скорость. Неопытные водители должны соблюдать разрешённый максимальный предел в 90 км/ч на автомагистралях и 70 км/ч на остальных дорогах. Это обосновывается тем, что быстрота реакции начинающих автомобилистов, как правило, ниже. Таким образом, можно будет избежать ДТП или смягчить последствия для них. Более того, это будет сдерживать неопытных лихачей, поскольку тогда для них штрафы за превышение скорости будут более ощутимы, чем для опытных.

Похожие меры действуют, например, в Италии, Белоруссии и Австралии. Там для новичков максимальная скорость разгона на 20–40 км/ч меньше, чем для опытных. В некоторых странах даже есть ограничение на мощность двигателя автомобиля, на котором он передвигается.

Меньше пить за рулём

И третье: предлагается снизить норму допустимого содержания алкоголя в крови до 0,15 гл вместо нынешних 0,3 гл. По мнению проекта, существующая норма для некоторых людей может вызвать лёгкое расслабление и придать излишней уверенности, что может помешать новичкам полностью сконцентрироваться на вождении. Кроме того, неопытные водители, зная более тяжёлое наказание, даже чуть-чуть подшофе за руль не сядут.

По мнению проекта "20 идей по развитию России", предложенные ограничения направлены в том числе на психологический аспект. Во-первых, начинающий водитель будет чувствовать себя более ответственным, зная, что для него действуют особые правила. Во-вторых, водители со стажем будут более благосклонны к новичку на дороге. Автор надеется, что эти меры будут закреплены государством на законодательном уровне.

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Авторы Алексей Соков